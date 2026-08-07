Faura redoblará la prevención ante los incendios forestales

El Ayuntamiento de Faura ha acordado redoblar la prevención ante incendios forestales. Fue en el último pleno cuando surgió la cuestión a raíz de los graves incendios forestales de las últimas semanas y en especial, el de la Vall d'Uixò que, según las últimas informaciones, fue provocado por "el método del mecherazo".

La sesión se inició con una intervención de la alcaldesa, Consol Duran, que trasladó un mensaje de solidaridad a las personas afectadas y de agradecimiento a los bomberos, brigadas forestales, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal técnico, voluntariado y a todas las personas que han trabajado, desde diferentes ámbitos, para proteger el territorio. El resto de grupos municipales se sumaron a este mensaje, que quedó asumido por toda la corporación municipal.

La alcaldesa recordó que la Sierra de Espadán es uno de los grandes tesoros naturales del entorno más próximo, pero también un paisaje cargado de historia, de caminos, de recuerdos y de vida, y apeló a la responsabilidad colectiva en la protección de nuestro patrimonio natural.

Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas, y a partir de esta reflexión compartida, la corporación municipal coincidió en la necesidad de continuar reforzando la prevención y la coordinación ante situaciones de emergencia. En coherencia con esta voluntad compartida, se acordó revisar, si procede, los planes locales de emergencia, reforzar la formación interna del personal municipal y trasladar a la ciudadanía recomendaciones y consejos de prevención.

Modificación de créditos

El pleno también aprobó por unanimidad una modificación del Presupuesto General mediante la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito por un importe total de 46.230 euros, financiada íntegramente con remanente de tesorería del ejercicio 2026.

De esta cantidad, 6.730 euros se destinarán a actuaciones de mejora en las instalaciones deportivas municipales, mientras que los 39.500 euros restantes reforzarán diferentes partidas vinculadas al mantenimiento, el personal y varios servicios municipales. Con esta modificación presupuestaria, el ayuntamiento continúa adaptando los recursos públicos a las necesidades que se van produciendo a lo largo del ejercicio.