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Llegan las papeleras "inteligentes" a Sagunt

Su chip permitirá hacer un seguimiento del servicio en las 1.800 unidades que se renovarán hasta final de año

Una de las nuevas papeleras en la plaza Cronista Chabret de Sagunt.

Una de las nuevas papeleras en la plaza Cronista Chabret de Sagunt. / M.M.C

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Cesar Ramos

Cesar Ramos

Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt, a través de su empresa SAG, ha iniciado el proceso de renovación de 1.800 papeleras repartidas por los núcleos urbanos, que se prolongará hasta finales de año.

Además de un nuevo diseño para evitar la dispersión de los residuos por el efecto del viento, la principal novedad de esta operación es que cada unidad será "inteligente" y estará dotada de un sistema de identificación mediante chip, que permitirá registrar el vaciado y, de esta forma, facilitará el seguimiento del servicio, mejorará la trazabilidad de las labores de mantenimiento y optimizará la planificación de los trabajos de limpieza, según destacan fuentes municipales.

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En un paso más en la modernización del servicio mediante "soluciones más funcionales, innovadoras y agradables para la ciudadanía", las papeleras actuales son de tipo cesta, mientras que las nuevas tendrán una tapa elevada, lo que permitirá retener mejor la basura, al reducir su dispersión, además de ofrecer "una imagen más cuidada de ñlos espacios públicos", según señalan desde el Ayuntamiento de Sagunt, una solución diseñada para evitar la dispersión de residuos por efecto del viento, mejorar la limpieza viaria y ofrecer una imagen más cuidada de los espacios públicos pues la tapa evitará también que la gente introduzca en ellas bolsas de basura, como había llegado a ocurrir.

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