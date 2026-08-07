El logo de la peña de Sagunt con una mujer violada por un toro acaba denunciado ante el Ministerio de Igualdad

La noticia adelantada por Levante-EMV sobre la indignación generada por el logo de una peña de la fiestas patronales de Sagunt, donde se ve la imagen de una mujer desnuda violada por un toro, ha suscitado diversas reacciones de condena y reproche. Pero también han acabado en una denuncia del caso ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad creado en 1994 para velar contra la publicidad sexista, así como dar cumplimiento de los compromisos legales de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres.

De entrada, las críticas de la Coordinadora Feminista Camp de Morvedre que han aireado el caso han llevado a la Vicepresidencia primera de la Generalitat Valenciana y la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad a expresar su rechazo y oposición "a cualquier representación que contribuya a denigrar, cosificar o ridiculizar a las mujeres (...) En pleno siglo XXI, y tras los importantes avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres gracias al esfuerzo de toda la sociedad, no podemos normalizar ni justificar imágenes que reproducen estereotipos sexistas o que presentan a las mujeres desde una perspectiva de subordinación o humillación".

Igualdad insta a la peña a "reflexionar"

Igualdad insta así a la peña responsable a "reflexionar" sobre el impacto de la imagen elegida y proceda a su retirada o rectificación como muestra de responsabilidad y compromiso con los valores de igualdad y respeto que deben presidir la convivencia. "Este tipo de manifestaciones -añaden desde la Dirección General de Igualdad a través de un comunicado- no tienen cabida en una sociedad que aspira a ser más igualitaria, respetuosa y libre de discriminación".

Dos jóvenes, con la camiseta de la peña donde se reproduce el denigrante logo. / Levante-EMV

Las fiestas populares, indican, "deben ser espacios de convivencia, respeto y celebración compartida, donde todas las personas puedan sentirse representadas y respetadas, y la libertad de expresión no puede convertirse en un argumento para perpetuar mensajes que atentan contra la dignidad de las mujeres o que contribuyen a banalizar actitudes discriminatorias", agregan indicando que seguirán trabajando para promover una cultura basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y la erradicación de cualquier manifestación de sexismo.

Reflexión de Bernabé

También la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, se ha hecho eco de la noticia esta mañana en una red social y se preguntaba si "de verdad alguien quiere una sociedad que se divierte haciendo de la vejación a las mujeres un entretenimiento". "No hay tradición que valga para reírse y normalizar el machismo", añadía.

Denuncia ante el Observatorio

La Coordinadora Feminista en València ha respaldado al colectivo del Camp de Morvedre que ha hecho público el caso y ha dado un paso más: Ha denunciado ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres el "infame" logo "donde se muestra la más rancia y cruel misoginia machista en el cual se denigra a las mujeres mostrando una mujer desnuda y penetrándola un toro", afirman desde la entidad, recordando que esa imagen se ha exhibido junto al nombre de la peña, "Un forat és un forat" (un agujero es un agujero) y con la frase "pa una vesprà està bé" (para una tarde está bien).

La Coordinadora Feminista de València (CFV) ha solicitado al Observatorio que abra una investigación y se derive donde corresponda en el supuesto de que se estuviera haciendo apología del delito de zoofilia.

Cartel colocado por la peña en el recinto taurino. / Levante-EMV

La CFV insiste en que que "las leyes están para cumplirlas y los espacios de ocio y diversión no tienen “patente de corso” para infringirlas, utilizando los cuerpos de las mujeres de manera sexista, humillante y degradante".

Al igual que ha hecho la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre, también ha exigido "que si estas peñas y entidades festivas reciben dinero público, tanto de los municipios como otras administraciones de la Comunidad Valenciana, además de ser sancionadas, tengan que devolver el dinero y no recibirlos en años sucesivos".

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Pese al pronunciamiento de la vicepresidencia primera de la Generalitat, la Coordinadora Feminista de València (CFV) echa en falta unas declaraciones públicas de la consellera de Igualdad, Susana Camarero Benítez, "la máxima responsable de las políticas de igualdad de la Comunidad Valenciana y la que tendría que hacer una estricta vigilancia del cumplimiento de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, y de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otros", opinan.