La ordenanza para zonas de bajas emisiones no convence en Sagunt

La ordenanza reguladora de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) no convence en Sagunt. Así se dejó patente en el pleno ordinario celebrado este jueves, en el que pese a su aprobación, fueron bastantes las voces críticas, mientras el gobierno recordaba que se trata de una "obligación legal".

Precisamente, la cuestión legal sirvió de gancho para el Partido Popular, que recriminó al ejecutivo de Sagunt un mayor trabajo en este asunto, pese al año y medio que se lleva explorando, aclaró el portavoz, Javier Raro (PSOE). Para la concejala del PP, Sara Cañada, la ordenanza "sirve para cumplir la legalidad", tildado que la medida, tal y como está desarrollada, es "para salir del paso". Los populares consideran que no se ha trabajado el tema en profundidad y que "se ha hecho la casa por el tejado", lamentando que las zonas decretadas solo sirven para "limitar el tráfico" , además de discrepar de las mismas. "No son las que más problemas de polución tienen", afirmaba Cañada.

En definitiva, los populares consideran que "falta ambición" en la propuesta, una palabra que utilizaba la portavoz de Compromís, Maria Josep Picó en una intervención anterior. Los valencianistas consideran que ha habido una "falta de valentía" del gobierno en la medida, además de reprocharles la ausencia de ambición. Desde la colación naranja creen que se queda corta la delimitación y recuerdan que existen zonas alrededor de varios centros escolares que incumplen los parámetros de aire de calidad y que, sin embargo, no se han tenido en cuenta.

Un momento del pleno de Sagunt / Ayuntamiento de Sagunt

Dudas sobre la contaminación

Argumento contrario al esgrimido por el portavoz de Vox, quien lo tildada de excesivo. Para José Tomás Serrano, "no existe un problema real" de polución y contaminación en Sagunt, por lo que la ordenanza es "demasiado restrictiva", una medida que "perjudicará al comercio local". Precisamente, por esta cuestión lamentaba la implementación de "medidas correctoras" en la ordenanza como "una mejora de la movilidad o alternativas de transporte", dadas las limitaciones de entrada de vehículos a estas zonas.

El concejal del gobierno, Javier Raro, recordó que se trata de la misma propuesta que se aprobó en el pleno en diciembre con la incorporación de algunas alegaciones formuladas en la fase de audiencia pública, además de insistir en que "los afectados son los mínimos, haciendo hincapié en los vehículos sin etiqueta, a partir de 2029, que serán los menos, dijo. También recalcó que lo que se busca es "eliminar el tráfico de agitación por las zonas delimitadas ZBE", lo que permitirá adecuarse a los estándares más estrictos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la mejora de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático, recalcó.

El edil Javier Raro en el pleno / LEVANTE-EMV

Aplicación

La ordenanza reguladora de las zonas de bajas emisiones (ZBE) en Sagunt, que comenzará a aplicarse con una fase inicial informativa en septiembre de este año y culminará con su implementación total en enero de 2033. La ZBE consiste en dos áreas delimitadas según las restricciones, que se corresponden con un anillo interior (más restrictivo) y otro anillo exterior.

En el núcleo urbano de Sagunto se ha establecido un anillo interno que se corresponde con la zona de acceso restringido a Ciutat Vella, así como un anillo externo delimitado por la av. Sants de la Pedra (oeste y norte), la av. del País Valencià (este) y las calles Mayor y de la Escuela (sur).

Respecto a Port de Sagunt, el anillo interno está delimitado por las siguientes vías: 9 d'Octubre, c/ Sindicalista Juan Torres Casado, av. del Mediterráneo, av. Delta del riu, c/ Cabo de Palos, c/ Isla de Menorca, c/ Sant Vicent y c/ Progreso. El anillo externo está acotado por la CV-320, av. Sindicalista Miguel Lluch, av. 3 de abril, av. América, av. Polígono A, av. del Mediterráneo, av. Delta del riu, c/ Sierra Calderona, CV-321 (c/ Sierra de Javalambre) y la av. Corona de Aragón.

Calendario de implementación

El calendario de implementación que se establece comenzará en septiembre de este año con la activación en fase informativa del anillo interior del núcleo de Sagunto (coincidente con Ciutat Vella) hasta noviembre. Posteriormente se hará lo propio con el anillo interior de Port de Sagunt desde junio hasta septiembre de 2027. En este período no se impondrán sanciones, sino que podrá notificarse a las personas titulares de los vehículos más contaminantes la información relativa al alcance, contenido y calendario de aplicación de la ordenanza.

Concluida esta fase, se comenzará a sancionar a aquellos coches que no dispongan de la etiqueta requerida o tengan debidamente acreditada la exención al cumplimiento de la ordenanza.

Desde diciembre de 2028, y hasta diciembre de 2030, se aplicarán los anillos exteriores de las zonas de bajas emisiones tanto de Sagunt como de Port de Sagunt de manera informativa. Al igual que en el caso de los anillos interiores, una vez concluida esta fase, se empezará a multar, exceptuando a los vehículos con etiqueta ambiental o aquellos exentos, entre los que están todos los automóviles que tengan domiciliado el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en el municipio y las motocicletas.

Los automóviles con domicilio fiscal en la provincia de Valencia y en la comarca podrán seguir accediendo a estas zonas acotadas –con requisitos más laxos que los anillos interiores y cuyas restricciones se basarán en poseer el etiquetado– hasta acabar 2030 y 2032 respectivamente. Fuera de ambos anillos habrá libre circulación para todo tipo de vehículos de toda procedencia, más allá del calendario, puesto que no son zonas de bajas emisiones.

Mapa de delimitación de las zonas de bajas emisiones / Ayuntamiento de Sagunt

Exenciones y restricciones

Las restricciones de los anillos exteriores no afectarán a la circulación de una amplia variedad de vehículos; de hecho, para aquellos con domiciliación fiscal en el municipio de Sagunt no las habrá (sólo se mantienen las restricciones actuales a la circulación en Ciutat Vella, donde en la actualidad ya únicamente pueden acceder residentes y autorizados, si bien a partir de la implementación de la ZBE podrán entrar también los de etiqueta CERO). Asimismo, los vehículos con domiciliación fiscal en la provincia de Valencia podrán circular por los anillos exteriores de ambos núcleos hasta el 31 de diciembre de 2030, mientras que los que estén fiscalmente domiciliados en la comarca del Camp de Morvedre podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2032, entre otras excepciones.

Cabe destacar también que a partir de entonces sólo quedarán excluidos del acceso a ambos anillos los automóviles más contaminantes de fuera del municipio, principalmente aquellos que no cuenten siquiera con etiqueta ambiental, los cuales, sin embargo, sí que podrán seguir haciéndolo por fuera de dichas zonas acotadas. Por otra parte, en los anillos interiores, salvo los casos recogidos en la exención a la norma, sólo podrán entrar los automóviles con etiqueta CERO en Ciutat Vella, además de los residentes y actualmente autorizados, y CERO o ECO en el anillo interior de la ZBE de Puerto de Sagunto, además de los que están domiciliados en el municipio, tengan o no etiqueta.