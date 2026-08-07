La respuesta a la queja sobre el cartel donde un toro viola a una mujer divide al gobierno de Sagunt

La indignación generada por el logo de una peña de la fiestas patronales de Sagunt, donde se ve la imagen de una mujer desnuda violada por un toro, fue transmitida al ayuntamiento a finales del pasado mes de julio cuando la celebración estaba en pleno apogeo. Sin embargo, la respuesta municipal dada a esa denuncia vecinal ha dividido al gobierno de Sagunt formado por el PSPV-PSOE y Esquerra Unida-Unides Podem (EU-UP).

Esquerra Unida (EUPV) ha aireado esa división al dejar claro que su concejal, Roberto Rovira, exigió la retirada "inmediata" del cartel "machista" de la peña "Un forat és un forat" durante las propias fiestas cuando el 19 de julio conoció que se exhibía en el cadafal de la peña posee en el recinto taurino y lo trasladó al Área de Igualdad municipal.

El departamento de Igualdad que encabeza el alcalde, Darío Moreno, reclamó el día 23 que se quitase a través del departamento de Fiestas, que fue quien lo comunicó a la peña. Pero, esta explicó que era un logo presente en múltiples soportes y necesitaban margen para encontrar una solución. Por ello, se acordó establecer una mesa de trabajo con ese colectivo "para evitar que estas imágenes se repitan en futuras ediciones, con el propósito de que la imagen presentada en las fiestas se adecue a los principios de igualdad, respeto a la dignidad de las personas y convivencia", apuntan fuentes municipales.

Peñistas con una camista que incluye el denigrante logo. / Levante-EMV

EUPV se ha desmarcado de esto último y, además de remarcar que pidió la retirada "inmediata" del cartel en el seno del gobierno local, decía "no compartir ni respaldar ninguna decisión que hubiera permitido mantener la pancarta hasta la finalización de las fiestas o aplazar la solución del problema hasta la siguiente edición. Ante una representación machista y denigrante exhibida en un espacio municipal no procedía posponer la respuesta. La actuación debía producirse en aquel momento", dicen considerando que esa imagen "nunca debió tener cabida en un recinto municipal abierto a toda la ciudadanía y con presencia de menores" pues "constituye una representación machista, denigrante e intolerable que sexualiza, cosifica y sitúa a una mujer en una posición de sometimiento. Un contenido de estas características no puede justificarse como una broma, una tradición o una expresión festiva".

Críticas a Vox

También ha querido denunciar "con especial contundencia" la actuación del grupo municipal de Vox y de sus representantes, que decidieron fotografiarse con integrantes de la peña "Un forat és un forat" que llevaban camisetas con el denigrante logo, eligiendo esa imagen como la principal en una red social de un post titulado "¡Apoyando nuestras tradiciones y a nuestras peñas!.

Para EU, "cuando cargos públicos posan voluntariamente junto a una representación que humilla, sexualiza y degrada a las mujeres, dejan de ser meros espectadores y contribuyen a legitimarla y difundirla. No estamos ante una anécdota ni ante una fotografía inocente. Es una muestra más de la política profundamente machista de la extrema derecha, empeñada en ridiculizar las reivindicaciones feministas, negar las desigualdades que sufren las mujeres y convertir la humillación y la cosificación en una provocación política", dicen después de que el portavoz municipal de Vox saliera en la foto con una bolsa de papel donde se reproducía la vejatoria estampa. "Resulta especialmente grave que representantes públicos, que tienen la obligación de respetar y defender la dignidad de toda la ciudadanía, eligieran aparecer junto a esa imagen. Su actuación demuestra hasta qué punto Vox pretende normalizar el machismo bajo la excusa del humor o la tradición", añaden.

Imagen de reresentantes de Vox con integrantes de las fiestas difundida por el partido el 23 de julio. / Levante-EMV

"No estar a la altura"

Consideran también que la respuesta institucional "no estuvo a la altura de las circunstancias". "Las administraciones públicas deben garantizar la igualdad también cuando hacerlo implica adoptar decisiones incómodas o afrontar resistencias. El compromiso institucional contra el machismo no puede limitarse a declaraciones, campañas o actos públicos: debe traducirse en actuaciones efectivas cuando se produce una situación concreta".

A ello añaden que lo ocurrido "ha proyectado una imagen lamentable de Sagunto, pero lo más grave no es únicamente el daño causado a la imagen de nuestra ciudad. Lo verdaderamente grave es que una representación que humillaba y degradaba a las mujeres permaneciera expuesta en un espacio municipal cuando debía haberse retirado".

Desde el Grupo Municipal de Esquerra Unida ven necesario "establecer mecanismos claros de prevención, supervisión e intervención inmediata para impedir que vuelvan a exhibirse contenidos sexistas o denigrantes en actividades desarrolladas en espacios municipales".

Más reacciones

Las reacciones a la noticia publicada por Levante-EMV se han sucedido nivel político tanto a nivel autonómico como local para condenar la imagen utilizada. Tanto el PSPV-PSOE como el PP y Compromís lo han repudiado, al coincidir en lamentar "la cosificación de las mujeres".

La Secretaría de Igualdad del PSPV-PSOE, ha insistido en que "la sociedad ha cambiado Y muchas cosas que durante décadas fueron toleradas o consideradas normales hoy sabemos que reproducen desigualdades, estereotipos y formas de discriminación que debemos superar". Así, además de defender las peñas y las fiestas de Sagunto como "parte de nuestra identidad colectiva y espacios de encuentro, convivencia, cultura popular y participación ciudadana que merecen nuestro reconocimiento", ha apostado "por el diálogo y por trabajar conjuntamente con las entidades festivas para incorporar de manera efectiva la perspectiva de igualdad en nuestras celebraciones, revisar aquellos símbolos o prácticas que puedan resultar discriminatorios y prevenir que situaciones como esta vuelvan a producirse". "La igualdad no está enfrentada con las fiestas. La igualdad no está enfrentada con las peñas. La igualdad no está enfrentada con nuestras tradiciones. Lo que está enfrentado con una sociedad democrática es considerar que la dignidad de las mujeres puede quedar suspendida cuando comienzan las fiestas", recalcan.

Cartel del cadafal de la peña con el logo. / Levante-EMV

"Que el alcalde se pronuncie"

El grupo municipal del PP ha exigido al alcalde y edil de Igualdad, el socialista Darío Moreno, que "se pronuncie públicamente y respalde sin ambigüedades la posición manifestada por la administración autonómica", ha dicho su portavoz, Ximo Catalán, subrayando "la rapidez y la contundencia con la que ha actuado la Dirección General de Igualdad. Ha dejado claro que este tipo de imágenes no tienen cabida en una sociedad que apuesta por la igualdad, el respeto y la dignidad de las mujeres. Esa es la posición que debe defender cualquier institución pública", ha dicho considerando además que "los vecinos y vecinas merecen conocer cuál es la posición oficial del ayuntamiento ante una polémica que ha situado a Sagunt en el foco informativo nacional".

Compromís per Sagunt también ha lamentado “que el alcalde socialista Darío Moreno, a la vez concejal de Igualdad, se haya vuelto a poner de perfil y retrase hacer declaraciones sobre la polémica surgida a raíz de una denuncia de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre en relación a un cartel sexista presente en las fiestas de Sagunt, a la cual agradecemos su trabajo constante en defensa de la igualdad y en contra de la violencia machista en el municipio”. Así, su portavoz Maria Josep Picó ha demandado “valentía” al alcalde, que asuma su responsabilidad y haga cumplir la ley en todos los ámbitos del municipio.

Mesa de trabajo por la igualdad con las federaciones de peñas

Igualmente, ha exigido una mesa de trabajo por la igualdad entre el ayuntamiento y las federaciones de peñas que organizan las fiestas patronales de la ciudad.

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Por último, ha recordado que “las fiestas de Sagunt tienen el reconocimiento de Interés Turístico Autonómico" y que las federaciones de peñas están adheridas al Pacto Ciudadano Contra la Violencia de Género. Por ello, considera que "la imagen que se está proyectando de Sagunt no se corresponde con la realidad social del municipio y de sus fiestas populares”.