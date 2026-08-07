Vuelve a la playa Canet d’en Berenguer la forma más peculiar de hacer deporte: la Carrera de Gateo
La prueba se inició hace casi 30 años a iniciativa de un deportista e inventor del Port de Sagunt y siempre reúne a personas de todas las edades
La particular cita de Canet d’en Berenguer con el gateo vuelve este fin de semana a su playa. Se trata de una divertida prueba que se celebra junto a la Posta de Socorrismo y se ha convertido en todo un clásico del verano en el Camp de Morvedre.
Todo surgió hace casi 30 años de la mano de José Martínez, un deportista e inventor del Port de Sagunt conocido también como Pepe "El Gateador". «Lo que empezó como una curiosidad hace ya casi 30 años se ha convertido en una prueba de referencia en la comarca, y todo gracias a Pepe. Canet tiene entre sus ejes de actuación la promoción de la vida sana y, sin duda, esta carrera es una forma original y divertida de hacerlo, además de implicar a toda la familia», afirma Pere Antoni Chordá, alcalde de Canet.
La Carrera de Gateo de Canet nació en 1997, a iniciativa de un deportista e inventor que también creó esta modalidad deportiva. Con ella consiguió en 2001 un Récord Guinness, al completar a gatas los 42 kilómetros del maratón de Nueva York.
La carrera se desarrollará este domingo 9, a partir de las 20 horas frente a la posta de socorrismo y contará con dos categorías: una para adultos, que deberán recorrer gateando 200 metros, y otra para niños y niñas, con un recorrido de 50 metros. La inscripción es gratuita y, al terminar, los y las participantes recibirán una medalla conmemorativa y un vaso de horchata.
Beneficios del gateo
El gateo, como apuntan desde el consistorio, favorece la coordinación en bebés al combinar el movimiento alterno de brazos y piernas, mejora el equilibrio y la orientación espacial, y contribuye al desarrollo de habilidades motoras.
En los adultos, lo presentan como "un ejercicio funcional de bajo impacto que mejora la coordinación, el equilibrio y la movilidad, al implicar de forma simultánea brazos, piernas y tronco. Además, fortalece la musculatura del abdomen, la espalda, los hombros y las caderas, favorece una mejor postura y aumenta la estabilidad del cuerpo. También ayuda a mejorar la conciencia corporal, la agilidad y la resistencia cardiovascular cuando se practica de forma continuada, por lo que cada vez es más utilizado en entrenamientos físicos y programas de rehabilitación como una forma completa y segura de trabajar la fuerza y la movilidad".
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