Un acto mantendrá viva en el Port de Sagunt la memoria de los trabajadores fallecidos en la siderurgia

Los trabajadores fallecidos en la industria minero-siderúrgica de Sagunt volverán a recibir un homenaje. La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto (APIPS) ha organizado la cita para el próximo martes 11 de agosto.

El acto pretende mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida desempeñando su trabajo en ese sector que dio origen y marcó el desarrollo de este núcleo de la ciudad donde hoy viven más de 40.000 personas.

El acompañamiento musical no faltará. Si en la edición del pasado año fue el director de la Orquesta de la Unión Musical Porteña y violinista Samuel Amatriain quien transmitió los momentos más emotivos, en esta ocasión, la responsabilidad recaerá en un grupo de cuerda de la misma entidad.

En concreto, los violinistas Ángel García Díaz y Llanos Rodríguez Díaz, junto a la violonchelista Raquel Martínez Sanchís, pondrán la banda sonora al acto con tres obras de gran carga emocional: El 'Adagio', de Albinoni, 'Nearer My God to Thee', en la versión de Michael W. Smith y 'Zarabanda', de Haendel.

A estos se sumará la implicación del la Llar Dolçaina i Tabal.

El acto, que tendrá lugar a las 19 horas en la Alameda de Port de Sagunt, cuenta además con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt.