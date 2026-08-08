Clamor contra el logo de una peña de Sagunt de un toro violando a una mujer

La condena de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre sobre el denigrante logo de una peña de la fiestas patronales de Sagunt, donde se ve la imagen de una mujer desnuda violada por un toro, ha levantado una oleada de reacciones de repulsa incluso a nivel autonómico y ha acabado en una denuncia ante el Ministerio de Igualdad. Desde la Generalitat Valenciana a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, partidos como el PP, el PSPV-PSOE, Compromís o EUPV han censurado esa "cosificación de las mujeres" difundida con naturalidad en unos festejos ya concluidos y considerados "de interés turístico autonómico"; un gesto también repudiado por la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA).

A nivel municipal, desde el ayuntamiento se ha reconocido que una denuncia vecinal les alertó hace unas semanas de la presencia de ese logo en el enorme cartel exhibido por la peña en su cadafal del recinto taurino, pero la respuesta dada a partir de entonces ha acabado por dividir al gobierno local que integran un PSPV-PSOE mayoritario y el edil de Esquerra Unida-Unides Podem, como avanzó ayer este diario.

La razón es que la delegación municipal Igualdad avisó el día 23 de julio de que la imagen debía retirarse "por ser contraria a los principios de igualdad y convivencia ciudadana". Esa petición, según fuentes municipales, se canalizó a través del departamento municipal de Fiestas, que la trasladó a la peña implicada cuando la celebración estaba en pleno apogeo. El colectivo explicó entonces que, como informó este diario, no se trataba de una imagen de un cartel, sino que era su logo utilizado en múltiples objetos y necesitaban margen para encontrar una solución. Por ello, se llegó al consenso de establecer una mesa de trabajo con la peña implicada "para evitar que estas imágenes se repitan en futuras ediciones, todo con el propósito de que la imagen presentada en las fiestas se adecue a los principios de igualdad, respeto a la dignidad de las personas y convivencia", apuntan.

El grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) ha querido dejar claro que tuvo conocimiento de la existencia del cartel el 19 de julio y lo puso en conocimiento del Área de Igualdad municipal, además de pedir en el gobierno municipal que se actuara "de forma inmediata" para retirarlo al considerarlo "intolerable". "Nunca debió tener cabida en un recinto municipal abierto a toda la ciudadanía y con presencia de menores", remarcan desde EU. Por eso, creen que la respuesta municipal "no estuvo a la altura" y afirman "no compartir ni respaldar ninguna decisión que hubiera permitido mantener la pancarta hasta la finalización de las fiestas o aplazar la solución del problema hasta la siguiente edición. Ante una representación machista y denigrante exhibida en un espacio municipal no procedía posponer la respuesta. La actuación debía producirse en aquel momento", dicen después de que el caso se haya hecho público.

Dos personas con la camiseta de la peña donde se reproduce el logo. / Levante-EMV

Reacción autonómica

A nivel autonómico, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, la saguntina Davinia Bono Pozuelo, se dirigió ayer por escrito al consistorio para trasladar su "preocupación y solicitud de adopción de las actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, estime oportunas para el cese de estas actuaciones discriminatorias".

La Generalitat instó además al Ayuntamiento de Sagunt a "revisar" posibles "autorizaciones, colaboraciones, cesiones de espacios, subvenciones o cualquier otra forma de apoyo público vinculada a la actividad desarrollada, a fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación". No obstante, desde el consistorio se confirmó a preguntas de este diario que la subvención municipal va dirigida a la Federación de Peñas y no a cada una individual.

"Degradante"

Tanto desde la Dirección General de Igualdad como desde distintos partidos se coincide en que el logo "presenta una representación de las mujeres desde una perspectiva degradante y cosificadora, reproduciendo estereotipos sexistas incompatibles con los principios de igualdad, dignidad y respeto que deben regir la convivencia democrática y las manifestaciones festivas desarrolladas en el espacio público", en palabras de Davinia Bono, quien recordó además que "las administraciones públicas tienen el mandato de promover las condiciones necesarias para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, así como de prevenir y combatir cualquier manifestación que contribuya a perpetuar situaciones de discriminación o desigualdad".

Desde la Generalitat también instó a la peña responsable a "reflexionar" y proceder a la retirada o rectificación de la imagen como muestra de responsabilidad y compromiso con los valores de igualdad y respeto que deben presidir la convivencia.

El logo, de cualquier forma, acabó ayer siendo denunciado por la Coordinadora Feminista en València ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad al que le reclamó una investigación "y que derive donde corresponda en el supuesto de que se estuviera haciendo apología del delito de zoofilia".

Imagen del cartel de la peña que reproduce su logo. / Levante-EMV

Condena vecinal

La Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) también exigió "la retirada inmediata de cualquier simbología que atente contra la dignidad de las mujeres en las fiestas", así como "explicaciones públicas y una condena firme por parte del Ayuntamiento de Sagunt y la Concejalía de Fiestas ante estos hechos", el compromiso de las entidades y peñas taurinas "para erradicar cualquier actitud o contenido misógino y machista en sus celebraciones" y "la aplicación rigurosa de los protocolos contra la violencia machista en todos los espacios públicos y festivos del municipio".

Varios partidos locales como Compromís y EUPV lamentaron la imagen ofrecida de la ciudad, mientras los valencianistas recordaban además que las dos Federaciones de Peñas de la ciudad firmaron en su día el Pacto contra la Violencia de Género y consideraron que "la imagen que se está proyectando de Sagunt no se corresponde con la realidad social del municipio y de sus fiestas populares”.

Logo "con más de 20 años"

El presidente de la Federación de Peñas que organizan las fiestas patronales, Ricardo Melià, puso el acento en otra cuestión: Que ese logo "tiene más de veinte años". Por ello, se preguntó por qué la polémica ha surgido ahora, "siendo que hasta ahora a nadie le ha molestado". "Siempre se ha entendido que, dentro de la idiosincrasia de las peñas, está la sátira y la crítica, como en las Fallas", añadió.

También dejaba claro que la federación "no va a proponer ningún cambio", al entender que "si hay que hacer algún cambio en el cartel o en el logo, que sean los miembros de la peña los que lo digan". Igualmente consideraba que la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre "debería haberse reunido con la federación de peñas antes de realizar cualquier denuncia pública de este tipo".