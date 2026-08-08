Una declaración institucional acaba con un rapapolvo en el pleno de Sagunt

La propuesta de un Día Municipal de la Agricultura en Sagunt acabó con un severo rapapolvo en el pleno del ayuntamiento. El alcalde, Darío Moreno, acusó a Compromís de "ensuciar" la declaración institucional consensuada por todos los grupos políticos de la corporación municipal, en unas críticas a las que se sumó Iniciativa Porteña (IP).

Una situación que se generó después de la intervención de la portavoz valencianista, Maria Josep Picó, quien aprovechó el punto para reivindicar más política agraria en el municipio con acciones y propuestas concretas. Picó tildó la propuesta de "hipócrita" recordando algunas de las noticias publicadas en torno al sector durante el gobierno socialista como la disolución del Consell Agrari, que "resta participación" a los agricultores y al colectivo en general, dijo. La falta de intervención y proyectos en la zona declarada catastrófica tras las fuertes lluvias del pasado julio de 2025 o la pérdida de 250 hectáreas en producción en Montíber para la construcción de la planta fotovoltaica para la gigafactoría, fueron otras de las recriminaciones.

Además, la concejala sacó pecho de la defensa que su grupo ha hecho del sector y aseguró que "hemos sido la fuerza política que más mociones ha presentado sobre agricultura".

Intervención del alcalde de Sagunt en el pleno / LEVANTE-EMV

Cabreo

Las palabras de la portavoz de Compromís, que celebró que se instaurase un día para celebrar la agricultura en Sagunt, cayeron como un jarro de agua fría entre algunos grupos de la corporación, pero sobre todo hizo levantarse de la presidencia al alcalde, Darío Moreno, quien abroncó a los valencianistas al considerar que "han roto el compromiso institucional", además de "ensuciar la declaración". Para Moreno, la intervención estaba "fuera de lugar", no era el momento para la crítica, dijo, apelando al resto de plenos para hacerlo. Insistió en que se había empañado ese consenso, el ir todos de la mano, pese a que Compromís ya había advertido de que la iba a votar a favor.

La reprimenda no solo fue del alcalde, también fueron muy críticos desde Iniciativa Porteña, que acusaron a los valencianistas de hacer campaña con este tema y de intervenir con una pretensión electoralista. Su portavoz, Eduardo Márquez, recordó que "esto no se hace en una declaración institucional en la que todos hemos estado de acuerdo".

Finalmente, la declaración se aprobó por unanimidad con el objetivo de “reconocer públicamente la contribución del sector agrícola al desarrollo económico, social y medioambiental de la ciudad”. Esta jornada “conmemorativa, divulgativa y participativa en la que el Consistorio organizará o colaborará en la realización de actividades destinadas a la promoción del sector agrario local” ha sido fijada para el 9 de septiembre, fecha que coincide con el Día Mundial de la Agricultura.

Votación unánime en el pleno / Ayuntamiento de Sagunt

Defensa del sector

En los acuerdos del documento aprobado se encomienda a la Concejalía de Agricultura la “elaboración anual de una programación de actividades conmemorativas dentro de la disponibilidad presupuestaria del departamento”, así como a “organizar, coordinar y desarrollar” las actividades relacionadas con dicha conmemoración.

Tal y como se concreta en la declaración institucional, con la celebración de esta jornada anual se conseguirán los siguientes objetivos: “Reconocer la importancia del sector agrario local, fomentar la sensibilización social hacia la agricultura de Sagunt, así como promover actividades divulgativas y participativas”. También se recogen otros propósitos como “visibilizar el papel del sector agrario municipal, fomentar el relevo generacional, promover el consumo de productos locales y reforzar la identidad rural de Sagunto”.

“La agricultura ha constituido históricamente uno de los sectores estratégicos del municipio, configurando su paisaje, economía, cultura y estructura social, así como formando parte esencial de su identidad”, se afirma en la declaración institucional.

Campos de Sagunt / Daniel Tortajada

En la exposición de motivos del texto se detalla: “La declaración institucional del Día Municipal de la Agricultura del 9 de septiembre conecta, por tanto, la realidad local con el contexto global del sector agrario, reforzando el compromiso municipal con la promoción de una agricultura competitiva, sostenible y generadora de cohesión social y desarrollo económico en Sagunt”.

En este apartado de la declaración institucional también se expone que “la agricultura constituye un componente estructural de la economía y del paisaje, con especial relevancia del sector citrícola, referente internacional tanto por volumen de producción como por su calidad” en el ámbito de la Comunitat Valenciana y en la comarca del Camp de Morvedre: “La citricultura valenciana, eje histórico del comercio exterior agrario, afronta en la actualidad retos significativos vinculados a la volatilidad de mercados. Pero también se abren oportunidades en materia de innovación varietal, digitalización, agricultura de precisión, sostenibilidad certificada y valorización de la marca de origen”.