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El I Encierro Campero para reivindicar la tradición taurina en Algímia d'Alfara

El acto es un regalo de la comisión de toros al pueblo y un homenaje a la trashumancia

Cartel del encierro campero

Cartel del encierro campero / LEVANTE-EMV

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Marián Romero

Marián Romero

Algímia d'Alfara

Algímia d'Alfara celebrará su primer encierro campero. Un evento que quiere regalar la comisión de toros a los vecinos y vecinas con el propósito de promover las fiestas y no perder la tradición taurina en el municipio, explicaban a Levante-EMV.

Precisamente, con este objetivo, han escogido este acto, ya que con él se quiere rendir "un homenaje a la trashumancia" y recordar como por las cañadas de Algímia pasaba el ganado antaño, afirmaban a este diario.

Cabestros y caballistas

La cita está prevista a las 12 horas del domingo, 9 de agosto y se convertirá en un broche de oro a una semana de festejos taurinos. El encierro partirá de las faldas del mirador del Picayo. De ahí, los cabestros discurrirán por el barranco y el carrer Futur hasta llegar a la plaza de toros. Animales de la ganadería el Gallo que irán acompañados por varios caballistas, quienes serán los encargados de conducir a las reses hasta el corral. Un recorrido de cuatro kilómetros, que contará con un dispositivo especial a cargo de Protección Civil, tal y como ha avanzado el alcalde Ernest Buralla.

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Toro embolado en Algímia / C Dupla

Toro cerril

Otro de los atractivos será el toro cerril previsto para la tarde del sábado, 8 de agosto. Un animal de la ganadería de Enrique Serrano, de Cáceres, a cargo de la peña el Llit. La jornada acabará con toros embolados y una noche de DJ, cuya segunda sesión se iniciará a las 5 de la madrugada.

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