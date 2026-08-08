El I Encierro Campero para reivindicar la tradición taurina en Algímia d'Alfara
El acto es un regalo de la comisión de toros al pueblo y un homenaje a la trashumancia
Algímia d'Alfara celebrará su primer encierro campero. Un evento que quiere regalar la comisión de toros a los vecinos y vecinas con el propósito de promover las fiestas y no perder la tradición taurina en el municipio, explicaban a Levante-EMV.
Precisamente, con este objetivo, han escogido este acto, ya que con él se quiere rendir "un homenaje a la trashumancia" y recordar como por las cañadas de Algímia pasaba el ganado antaño, afirmaban a este diario.
Cabestros y caballistas
La cita está prevista a las 12 horas del domingo, 9 de agosto y se convertirá en un broche de oro a una semana de festejos taurinos. El encierro partirá de las faldas del mirador del Picayo. De ahí, los cabestros discurrirán por el barranco y el carrer Futur hasta llegar a la plaza de toros. Animales de la ganadería el Gallo que irán acompañados por varios caballistas, quienes serán los encargados de conducir a las reses hasta el corral. Un recorrido de cuatro kilómetros, que contará con un dispositivo especial a cargo de Protección Civil, tal y como ha avanzado el alcalde Ernest Buralla.
Toro cerril
Otro de los atractivos será el toro cerril previsto para la tarde del sábado, 8 de agosto. Un animal de la ganadería de Enrique Serrano, de Cáceres, a cargo de la peña el Llit. La jornada acabará con toros embolados y una noche de DJ, cuya segunda sesión se iniciará a las 5 de la madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
- Los melones del marjal norte de Sagunt están en vías de extinción
- Luz verde a una obra demandada durante años en Sagunt
- Herido un hombre tras ser embestido en los barrotes durante los festejos taurinos de Port de Sagunt
- La plantilla de ArcelorMittal en Sagunt prepara movilizaciones
- Roban en casas de Albalat dels Tarongers con dueños dentro e inhibidores para evitar las alarmas
- Arrancan parte de una oreja en una pelea en las fiestas de Port de Sagunt
- El logo de la peña de Sagunt con una mujer violada por un toro acaba denunciado ante el Ministerio de Igualdad