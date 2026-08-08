Faura recupera la Comissió de Festes amb una agenda plena d’activitats
El municipi dona el tret d’eixida a dues setmanes de celebracions amb la Baixà, la Nit dels Fanalets, els actes taurins i Santa Bàrbara com a grans reclams
Faura ja ha entrat en compte arrere per a unes Festes d’Agost que tornaran a convertir el municipi en un punt de trobada per a la comarca. Tot i que la programació es va inaugurar divendres, 7 d’agost, amb activitats prèvies, serà el divendres 14 quan arranque oficialment el gruix de les celebracions amb el primer dia de bous, el senyal de festes, la cercavila de la Societat Joventut Musical de Faura i l’actuació de l’orquestra La Pato, en una de les nits més multitudinàries del calendari festiu. D’aquesta manera, la programació, que s’estendrà fins al 24 d’agost, combina tradició, actes religiosos, música, espectacles, activitats familiars, esport i cites taurines.
Enguany, a més, les festes recuperen l’impuls de la Comissió de Festes, que ha treballat al costat de l’ajuntament en l’organització d’un programa que busca arribar a tots els públics i reforçar la convivència al municipi. En aquest sentit, l’alcaldessa de Faura, Consol Duran, destaca el treball conjunt amb els festers i festeres i la importància d’haver recuperat «una peça imprescindible de la vida del nostre poble», en al·lusió a aquesta Comissió de Festes. «Ser fester o festera és molt més que organitzar actes. És regalar temps. És assumir responsabilitats que sovint no es veuen. És posar la il·lusió dels altres per damunt de la pròpia», afegeix.
Abans de l’inici oficial, els dies previs deixaran algunes cites destacades. Així, l’esport tindrà un protagonisme destacat este diumenge, 9 d’agost, amb la segona edició del Torneig de Futbol de les Festes i el XX Trofeu Festes d’Agost del Club de Pilota Faura. El dimarts, 11 d’agost, s’encetarà l’ambient festiu als carrers amb el tradicional repartiment dels programes de festes acompanyat per la xaranga de la Societat Joventut Musical de Faura.
Al dia següent, 12 d’agost, la tradició prendrà els carrers de la mà del grup ‘Cantar per cantar’ amb la celebració de la Nit d’albades. D’altra banda, la ciència i la natura s’uniran a la festa amb una activitat especial organitzada per a observar el fenomen de l’eclipsi solar, oferint a veïns, veïnes i visitants una oportunitat única per a gaudir d’aquest espectacle astronòmic en un ambient festiu i educatiu.
La presentació oficial de la Comissió de Festes, el pregó i el lliurament de les tenalles als joves que compleixen 16 anys arribaran el 13 d’agost, coincidint amb el concert de la banda local.
El cap de setmana central començarà amb la festivitat de la Mare de Déu d’Agost, jornada gran dels festers i festeres, marcada per la missa, la processó i el tradicional xupinàs de la Penya Sant Roc, abans de donar pas a l’orquestra Summer. L’endemà serà precisament el torn de la penya, amb una jornada en què la devoció compartirà protagonisme amb la programació taurina, que inclourà exemplars de les ramaderies Torrestrella, Celestino Cuadri i Laura Parejo.
Entre els actes amb més seguiment popular destaca també la Nit dels Fanalets, prevista per al 17 d’agost. Els més menuts confeccionaran al matí els tradicionals fanalets i, ja de nit, recorreran els carrers del municipi en una desfilada que es completarà amb espectacles itinerants de circ. La jornada servirà igualment per a retre homenatge a la gent gran amb el tradicional berenar.
El 18 d’agost arribarà una altra de les grans convocatòries de les festes: el sopar popular de «pa i porta», una cita intergeneracional que enguany recuperarà el Playback amb la col·laboració dels Quintos Faura 2026. Un dia després serà el torn del Dia de les Quintes, dedicat al retrobament de diferents generacions i que tornarà a omplir el parc de la Canaleta amb l’orquestra La Tokyo abans del duel de xarangues.
La recta final mantindrà el ritme amb el parc aquàtic, els actes taurins, el concurs de paelles, la cavalcada de disfresses i l’orquestra La Fiesta, abans d’arribar als dies grans dedicats a Santa Bàrbara. El dissabte 22 se celebrarà la tradicional Baixà, un dels actes més emotius i representatius de Faura. La imatge de la patrona descendirà des de l’ermita fins a l’església en un recorregut on es combinen danses, música, pólvora i una espectacular processó de coets que converteix aquesta celebració en una de les estampes més singulars de les festes. La jornada conclourà amb un bou embolat i l’actuació de l’orquestra La People.
El diumenge 23, Dia de Santa Bàrbara, la missa major, les danses tradicionals, la solemne processó i el castell de focs artificials centraran la jornada, que també inclourà la final de l’Open de Galotxa – Trofeu Diputació de València. Les festes es tancaran el dilluns 24 amb la Pujà, el retorn de la patrona a l’ermita i la missa que posarà el punt final a més de dues setmanes d’activitat.
Al marge dels actes, l’ajuntament manté l’aposta per unes festes «alegres, igualitàries, segures, sostenibles i amb valors» amb la venda del got reutilitzable i la cinta portagots amb el lema «Faura en positiu. Per unes festes lliures d’agressions sexuals», una iniciativa solidària la recaptació de la qual es destinarà íntegrament a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
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