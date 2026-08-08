Música y cata de vinos en Faura para ver el eclipse total

Música y cata de vinos. Con esta atractiva propuesta, el Ayuntamiento de Faura ha preparado una actividad abierta a toda la ciudadanía para poder disfrutar el próximo miércoles 12 de agosto de "uno de los espectáculos naturales más fascinantes y esperados del siglo: un eclipse solar total", avanzaban desde el cosistorio.

La cita tendrá lugar a partir de las 19:30 h en el entorno del Matadero, una ubicación estratégica de Faura. Rodeada de la riqueza natural que caracteriza el municipio, huerta y acequias, este espacio ofrece una visión abierta del horizonte occidental, por donde el sol tiene su mayor recorrido y donde se prevé una visibilidad óptima para contemplar el eclipse en su totalidad, contaban.

La alcaldesa de Faura, Consuelo Duran, ha querido destacar el valor de esta iniciativa ante un fenómeno astronómico extraordinario. En ese sentido, ha apuntado que “desde el Ayuntamiento se ha lanzado esta propuesta accesible y acogedora porque todos los vecinos y vecinas de Faura, desde los más pequeños hasta los mayores, puedan vivir este momento histórico en un ambiente festivo y en nuestro propio pueblo”.

Para garantizar que la jornada sea inolvidable y segura, el ayuntamiento repartirá gafas de observación solar homologadas a todas las persones asistentes hasta agotar existencias. Además, el acontecimiento contará con música en directo para ambientar la tarde y una cata de vino o refresco para brindar durante el momento culminante del fenómeno.

Punto de encuentro / Ayuntamiento de Faura

Franja 100% de la totalidad

Los datos de las efemérides astronómicas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) confirman que Faura se encuentra plenamente integrada en la franja de totalidad del 100%, "un privilegio geográfico que convertirá el municipio en uno de los puntos idóneos de la comarca para presenciar como la luna cubrirá completamente el disco solar al atardecer", afirmaban. El eclipse empezará su fase parcial a las 19:38 h, mientras que el momento más esperado, el inicio de la totalidad, llegará a las 20:31 h. El punto máximo de oscuridad se producirá a las 20:32 h y la fase total concluirá a las 20:33 h.

Cartel de la actividad / Ayuntamiento de Faura

Esto significa que el municipio disfrutará de 1 minuto y 21 segundos de totalidad absoluta, una experiencia breve pero inolvidable, enmarcada en una duración total del eclipse visible de 1 hora y 23 minutos, antes de que se produzca la puesta de sol a las 21:01 h.

Además, las condiciones acompañarán. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera una tarde idónea para la observación, con cielo poco nubloso, un 0% de probabilidad de precipitación y temperaturas agradables que oscilarán entre los 22 °C y los 33 °C.