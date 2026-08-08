Récord de obras presentadas en los premios literarios de Sagunt

La llegada de los Premios Literarios de Ciutat de Sagunt traen un nuevo récord. El Gabinet de Promoció del Valencià, departamento responsable de la organización, ha superado la cantidad de obrass recibidas con años anteriores, con 242 obras literarias en la vigesimonovena edición del evento. El ayuntamiento señaló lo siguiente en la nota de prensa: "Esto supone un incremento del 65 % respecto a las recibidas en 2025. Cabe destacar que este es el tercer año consecutivo en el que se bate el récord de participación".

Aumento de las recompensas económicas

De las 242 obras introducidas en el concurso, el ayuntamiento confirmó el número exacto de obras en cada certamen: "XXIII Certamen de Teatro Pepe Alba un total de 58; para el XXVIII Certamen de Narrativa, 79 escritos; y para el XXIX Certamen de Poesía Jaume Bru i Vidal, 105 ejemplares". Además, informan en la nota de prensa que "en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sagunt se puede consultar la relación de obras recibidas y aceptadas".

El consistorio también revela el aumento de las recompensas económicas durante el año: "son de 8.000 euros y la publicación de la novela, en el premio de narrativa; y de 5.000 euros y la publicación de las obras para los premios de poesía y teatro (5.000 euros para cada disciplina)". Los jueces se reunirán en semptiembre, mientras que las personas victoriosas de la vigesimonovena edición se conocerán en octubre durante la gala de premios, su celebración tendrá lugar en el Centro Cultural Mario Monreal.

Gala de premios de 2025. / Ayuntamiento de Sagunt

Los jurados serán: en poesía, Manuel Bellver, Josep Porcar y Lola Andrés; en narrativa, Josep Francesc Usó, Raquel Ricart y Manuel Joan; y en teatro, Marcos Sproston, Arantxa Talón y Manuel Maestro.

No solo números

La concejala del Gabinet de Promoció del Valencià, Patricia Sánchez, ha manifestado que "los Premios Literarios Ciutat de Sagunt llegan a su XXIX edición en un momento extraordinario: Este año volvemos a batir un récord de participación y consolidamos una tendencia que ya es clara, Sagunt se ha convertido en un referente literario dentro del territorio valenciano y más allá”.

La edila del Ayuntamiento de Sagunt resaltó que no solo se mencionaba la palabra "cantidad" sobre los resultados, sino también las palabras "confianza", "prestigio" y "proyecto de ciudad": “Tres años consecutivos de récord no son casualidad, son el resultado de una apuesta firme por la cultura, por el valenciano y por la creación literaria como motor de desarrollo local”.

“Es especialmente significativo que este crecimiento sea de manera equilibrada en narrativa, poesía y teatro. Esto nos dice que los premios no solo crecen, sino que se fortalecen y diversifican, consolidándose como una convocatoria viva y atractiva para autores y autoras de todo el ámbito lingüístico y también de fuera”, ha añadido Patricia Sánchez.

La concejala del Gabinet de Promoció del Valencià ha destacado que incrementar las dotaciones económicas y garantizar la publicación de las obras premiadas es una manera clara de decir que “creemos en la cultura no solo como reconocimiento simbólico, sino como trayectoria profesional y oportunidad real para los creadores”. Patricia Sánchez ha terminado afirmando: “Los Premios Literarios Ciutat de Sagunt son ya una marca cultural de prestigio, con rigor y con identidad propia. Y eso nos compromete con seguir creciendo, con más calidad, más proyección y más ambición cultural”.