Sergi Durbà, escritor: ”Me despido de aquello que antes me hacía latir”

El escritor y columnista saguntino, Sergi Durbà, ha dado una vuelta de tuerca a su disección del mundo de la pilota valenciana con la obra “Pelayo blues”, tercera entrega de su obra que tiene los trinquets en el punto de mira, como símil de un territorio abandonado y en ruinas por morir sin saber de su éxito. Durbà, a través de su concienzuda y mordaz mirada, muestra una visión tan realista como desgarradora de lo que es ahora el Trinquet de Pelayo de València, santo y seña de un pueblo unido a su deporte que es insignia de su tradición y cultura.

La obra

El autor, que utiliza en la obra la técnica de dietario y novela, se desplazó en tren a este trinquet todos los sábados durante la temporada 2023/2024 para documentarse tanto para la crónica de las partidas como de todo lo que veía en el barrio. Tal y como comenta, “es un retrato semanal de las entrañas de un barrio. He aquí el último grito de auxilio de un anónimo en medio de un presente devastador. Y he aquí uno de los escenarios más amenazados de la ciudad de València, su trinquete, Pelayo, el espacio simbólico que ahora hace dos años se convirtió para mí en una enmienda a la totalidad del país que lo acoge”.

Sergi Durbà, con su último libro. / Rose Hurtado

“En esencia, de esto trata "Pelayo blues", de lo efímero, de aquello que se nos escapa entre alegrías impostadas y progresos impuestos, de los tesoros marginados e inexplorados, de todo aquello que respira en el corazón de una ciudad, a menudo demasiada apartada de la gente que la quiere y la estima, siempre tan dispuesta, por desgracia, a aparentar el que nunca ha sido ni nunca será”, afirma.

Como explica el autor al echar la vista atrás sobre su trilogía, "”Colp a colp” (2019) fue una ilusión, “Trinquets trencats (2023)” una necesidad, y "Pelayo Blues" es una denuncia de la decadencia de demasiados barrios de Valencia ciudad".

Durbà afirma que con este libro, ”ya he escrito todo lo que tenía que escribir sobre el mundo de la pilota. Sobre el mundo, que no sobre el juego”, matiza. “Me despido, definitivamente, de aquello que antes me hacía latir”, admite.

Visita a la EPA

El escritor saguntino participó recientemente en un acto donde habló del "mundo que desaparece" a partir de su libro "Premi a la corda" en el Centro Público de Formación de Personas Adultas Miguel Hernández de Sagunt. En él habló de la importancia y la belleza de las letras "de la a a la z" que forman sus obras.

Además, desde su editorial afirman que Durbà escribe con "una mirada sensible y comprometida, con furia lírica sobre el progreso lo que ha dado como resultado una obra a su latido de emociones". A ello añaden que el escritor "puede hacer un inventario que le sirve para reflexionar sobre los cambios acelerados que vivimos como sociedad".