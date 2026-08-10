Algímia d'Alfara disfrutará del eclipse en un mirador entre dos sierras

Algímia d'Alfara ha elegido el mirador del Picaio para disfrutar del eclipse total del próximo miércoles, 12 de agosto. Uno de los puntos más altos de la localidad a más de 300 metros sobre el nivel del mar, que hace las funciones de observatorio forestal para la prevención de incendios, dada su altura y su estratégica localización entre la Sierra Calderona y la de Espadán, situación que le ha llevado a la instalación de un vértice geodésico.

Su reciente conversión en área recreativa con la instalación de un columpio gigante que te suspende en el aire y su acondicionamiento como zona de esparcimiento, lo hacen ideal para el momento. Sin embargo, la aventura irá más allá, ya que hasta la zona se accederá andando y en coche a través de la pista forestal. Los más valientes optarán por un paseo entre naturaleza que durará cerca de una hora y que se gestará desde el mismo pueblo con la organización del ayuntamiento, que dotará a los participantes de un refrigerio para reponer fuerzas tas el esfuerzo.

Vistas desde el mirador del Picaio / Daniel Tortajada

Observación astronómica

La concentración se ha previsto a las 19 horas en el mirador, que tendrá acceso restringido hasta 200 personas, quienes recibirán sus gafas homologadas para ver el eclipse, tal y como ha avanzado el alcalde, Ernest Buralla, quien cuenta con un dispositivo especial para las personas de movilidad reducida que quieran experimentar este momento histórico. Para los que no hayan reservado su cita, la zona alberga también la senda, desde donde hay muy buena visibilidad. Una vez allí, un experto, a través de un telescopio explicará a los asistentes el fenómeno.

Zona recreativa / Daniel Tortajada

La jornada se presenta larga con una observación astronómica, puesto que hay luna llena y lluvia de perseidas, que servirá de colofón al eclipse, otro fenómeno que también será explicado desde este mirador entre sierras.