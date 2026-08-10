Algímia d'Alfara disfrutará del eclipse en un mirador entre dos sierras
El ayuntamiento organiza una observación astronómica a 300 metros de altura que incluye la lluvia de perseidas
Algímia d'Alfara ha elegido el mirador del Picaio para disfrutar del eclipse total del próximo miércoles, 12 de agosto. Uno de los puntos más altos de la localidad a más de 300 metros sobre el nivel del mar, que hace las funciones de observatorio forestal para la prevención de incendios, dada su altura y su estratégica localización entre la Sierra Calderona y la de Espadán, situación que le ha llevado a la instalación de un vértice geodésico.
Su reciente conversión en área recreativa con la instalación de un columpio gigante que te suspende en el aire y su acondicionamiento como zona de esparcimiento, lo hacen ideal para el momento. Sin embargo, la aventura irá más allá, ya que hasta la zona se accederá andando y en coche a través de la pista forestal. Los más valientes optarán por un paseo entre naturaleza que durará cerca de una hora y que se gestará desde el mismo pueblo con la organización del ayuntamiento, que dotará a los participantes de un refrigerio para reponer fuerzas tas el esfuerzo.
Observación astronómica
La concentración se ha previsto a las 19 horas en el mirador, que tendrá acceso restringido hasta 200 personas, quienes recibirán sus gafas homologadas para ver el eclipse, tal y como ha avanzado el alcalde, Ernest Buralla, quien cuenta con un dispositivo especial para las personas de movilidad reducida que quieran experimentar este momento histórico. Para los que no hayan reservado su cita, la zona alberga también la senda, desde donde hay muy buena visibilidad. Una vez allí, un experto, a través de un telescopio explicará a los asistentes el fenómeno.
La jornada se presenta larga con una observación astronómica, puesto que hay luna llena y lluvia de perseidas, que servirá de colofón al eclipse, otro fenómeno que también será explicado desde este mirador entre sierras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
- Clamor contra el logo de una peña de Sagunt de un toro violando a una mujer
- Luz verde a una obra demandada durante años en Sagunt
- Herido un hombre tras ser embestido en los barrotes durante los festejos taurinos de Port de Sagunt
- La plantilla de ArcelorMittal en Sagunt prepara movilizaciones
- Roban en casas de Albalat dels Tarongers con dueños dentro e inhibidores para evitar las alarmas
- Arrancan parte de una oreja en una pelea en las fiestas de Port de Sagunt
- El logo de la peña de Sagunt con una mujer violada por un toro acaba denunciado ante el Ministerio de Igualdad