Compran el histórico colegio de las Dominicas de Sagunt para crear un hotel boutique

El antiguo colegio de las Dominicas de Sagunt emprenderá próximamente una nueva etapa. Situado en su céntrica calle Camí Reial del núcleo histórico de la ciudad, este edificio de 2.180 m2 repartidos en cuatro plantas y un semisótano, ha sido adquirido por el grupo inversor local Lepicentre con tal devolverlo a la vida y ayudar además a revitalizar la zona cercana al ayuntamiento.

Su intención pasar por rehabilitarlo y transformarlo en un 'hotel boutique' de unas 45 habitaciones que permita aumentar la oferta de la ciudad desde un concepto sin precedentes locales y menos, en su casco antiguo: El de un alojamiento pequeño y elegante, con un diseño muy cuidado y un ambiente íntimo.

Esto, según sus promotores, supondría un revulsivo para la que antaño fuera la principal calle comercial de Sagunt, pero que arrastra más de una década de declive, con numerosos bajos comerciales cerrados y ajenos a esa expansión económica asociada a la construcción de la gigafactoría y las nuevas instalaciones de Inditex, entre otras empresas.

Además, permitiría cubrir la demanda de plazas hoteleras en el casco antiguo de una ciudad que trabaja ya desde hace años por ser declarada Patrimonio de la Humanidad gracias a su inmenso legado histórico-industrial, con referentes claros como el Castillo y el Teatro Romano, más toda la herencia de su antigua siderurgia.

Para que esto se haga realidad, el grupo Lepicentre no solo ha adquirido el inmueble que salió a la venta hace dos años por 1,24 millones de euros, según la plataforma Idealista. También ha presentado ya al ayuntamiento un proyecto con tal de conseguir licencia municipal.

Necesario cambio de uso

El visto bueno municipal requerirá además un trámite adicional para permitir el cambio de uso de lo que hasta ahora era un inmueble destinado a usos educativos desde hace más de cien años.

Los nuevos propietarios, no obstante, confían "en las múltiples ventajas del proyecto para la ciudad" y dan por seguro ese respaldo a esa iniciativa que permitirá transformar el edificio de arriba a abajo: Su terraza con vistas al Castillo, sus viejas aulas que hasta hace poco conservaban sus estanterías y pizarras, su sala de profesores, su patio interior... La única excepción en ese sentido será la capilla, que se pretende rehabilitar pero mantener en su esencia como espacio ideal para ceremonias o actos mas íntimos.

El grupo Lepicentre impulsó ya hace años el centro comercial del mismo nombre que está situado entre los dos principales núcleos urbanos de Sagunt; un espacio que no ha dejado de ampliarse desde que abrió sus puertas en octubre de 2015.

Ahora, con esta inversión, proyecta enfrentarse a nuevos retos: Desde la siempre compleja rehabilitación de un edificio construido en pleno casco histórico de la ciudad que aún conserva en su fachada el escudo heráldico de sus antiguos propietarios a la alianza con expertos hoteleros que asuman la gestión del nuevo establecimiento; un espacio que siempre quedará ligado a un colegio con más de 130 años de historia en Sagunt y aún muy vivo en su ubicación desde hace décadas, en plena montaña.