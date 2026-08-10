El Ministerio de Igualdad remite dos oficios a Sagunt por el cartel de una peña de una mujer desnuda agredida por un toro

El Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, ha remitido este lunes dos oficios al Ayuntamiento de Sagunt y a la Federación de Peñas de la localidad por la difusión del "cartel sexista" de una peña de las fiestas patronales donde se ve la imagen de un toro sometiendo sexualmente a una mujer desnuda, junto al nombre del colectivo, 'Un forat és un forat' ('Un agujero es un agujero') y la frase 'Pa una vesprà està bé' (Para una tarde está bien).

"Exigimos respeto, en cualquier celebración, a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación", ha señalado el Ministerio en una publicación en su cuenta de X después de la condena generalizada a nivel socio-político después de que Levante-EMV difundiera en primicia la condena de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre al uso de esa imagen.

La carta remitida al consistorio le demanda que "lleve a cabo las actuaciones que considere más oportunas para evitar este tipo de mensajes respecto a la representación de las mujeres en sucesivas acciones relacionadas con las festividades de ese ayuntamiento", dice el escrito firmado por la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández Martín al que ha tenido acceso este diario.

Lo ha hecho después de que el Observatorio de la Imagen de las Mujeres haya recibido "numerosas quejas de particulares y de asociaciones que representan a más de 60 entidades", entre ellas, la Coordinadora Feminista de València. En ellas se recoge "un profundo malestar e indignación ante un dibujo que representa la figura de una mujer en una postura de sumisión junto a un toro que simula una penetración, pudiendo interpretarse dicha escena como una agresión sexual". Además, se denuncia la difusión de este diseño a través de productos de merchandising como camisetas y bolsas de papel durante los festejos.

También se ha referido a que las fiestas patronales de Sagunt ostentan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico. "Este reconocimiento público implica una gran responsabilidad, ya que estos festejos tienen un impacto directo en el espacio público y en las personas más jóvenes, incluidos niños, niñas y adolescentes. Es necesario que este tipo de mensajes machistas y degradantes no tengan cabida en celebraciones que configuran el imaginario social de menores", remarca.

"Totalmente incompatible" con el interés turístico

Por todo ello, cree que "esta representación resulta totalmente incompatible con el prestigio y los valores que debe proyectar una fiesta de interés turístico" y ha instado a la Federación de peñas "que realice las actuaciones pertinentes para garantizar que los eslóganes, imágenes y logotipos utilizados por las peñas que integran su entidad respeten los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, indispensables para justificar cualquier tipo de financiación, espacio o reconocimiento público".

En su misiva al enviada al presidente de la Federación peñista, la directora del Instituto de las Mujeres le ha remarcado que "el humor no puede ser utilizado como herramienta para denigrar, cosificar o vejar a la mitad de la población" y recordado que "nuestro ordenamiento jurídico declara ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos constitucionales. Esto incluye explícitamente aquellos mensajes que presenten a las mujeres de forma vejatoria, ya sea utilizando su cuerpo como un mero objeto desvinculado del producto promocionado, o asociando su imagen a comportamientos estereotipados que coadyuven a generar las violencias previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual".

Asimismo le insta a "realizar las actuaciones pertinentes para garantizar que los eslóganes, imágenes y logotipos utilizados por las peñas que integran su entidad respeten los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, indispensables para justificar cualquier tipo de financiación, espacio o reconocimiento público".

Denigrante cartel de una de las más de 80 peñas de Sagunt. / Levante-EMV

Reacción local

Como informó este diario, el área municipal de Igualdad recibió una queja en plenas celebraciones respecto al cartel exhibido por la peña en su cadafal del recinto taurino. Por ello, pidió, a través del departamento de Fiestas, la retirada de la imagen por considerarla contraria "a los principios de igualdad y convivencia ciudadana" pero se encontró con una sorpresa: La peña explicó que la imagen aparece en múltiples elementos al ser el logotipo del grupo y que necesitaban margen para encontrar una solución. Así, se acordó establecer una mesa de trabajo con el colectivo para evitar que las imágenes se repitan en futuras ediciones, en una medida de la que se ha desmarcado EUPV, el socio minoritario del gobierno local que encabeza el PSPV-PSOE.

Desde la Generalitat, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres de la Generalitat Valenciana, la saguntina Davinia Bono, envió también una carta al ayuntamiento en la que pidió requerir a la entidad responsable la retirada de dichos elementos gráficos" y "revisar colaboraciones, cesiones de espacios o subvenciones públicas de la peña, con el fin de garantizar su adecuación a los principios de igualdad, respeto y no discriminación", apuntó mientras el consistorio remarcaba a este diario que solo concede una subvención a la Federación de Peñas y no a cada una de ellas. Asimismo, solicitó que se informe a la Dirección General de las actuaciones adoptadas o previstas en relación con este asunto.

Camisetas con la polémica imagen. / Levante-EMV

Condena segregacionista

Tras esto, la mayoría de grupos políticos municipales condenaron lo sucedido. Incluso los segregacionistas de Iniciativa Porteña lo han rechazado en un comunicado, haciendo una excepción en una de sus dinámicas habituales: La de no entrar a valorar o votar en cuestiones que afecten al núcleo histórico de la ciudad.

Desde IP lo ha considerado "una muestra repugnante, humillante y abiertamente machista que degrada la figura de la mujer. Gestos de esta índole demuestran una mentalidad retrógrada, propia de otros siglos, que no tiene ningún cabal en una sociedad moderna y democrática.

A su juicio, "este episodio no es un hecho aislado, sino la continuación de un patrón preocupante en el que se tolera la falta de igualdad, tal como ocurrió previamente con la discriminación hacia las mujeres en las procesiones de Semana Santa en Sagunto".

Al igual que PP y Compromís, IP ha censurado la actitud del alcalde de Sagunt y concejal de Igualdad. "Es profundamente falso e hipócrita llenarse la boca con declaraciones institucionales, discursos pomposos y mensajitos postureantes en redes sociales para luego, a la hora de la verdad, ponerse de perfil y actuar con absoluta tibieza por mero temor a perder un puñado de votos ante una peña festera", afirman. "Gobernar exige responsabilidad y valentía. Si el alcalde es tan oportunista e incapaz como para no atreverse a plantar cara a los responsables de una peña que denigra a las mujeres, difícilmente se puede esperar de él una gestión eficaz de una delegación tan importante como la de Igualdad", añade pidiendo que el equipo de gobierno "deje de mirar para otro lado, asuma su responsabilidad y actúe de inmediato con hechos concretos y sanciones, en lugar de ampararse en el silencio cómplice".