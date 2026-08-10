Sagunt exige cobertura móvil en todo el municipio

Sagunt exigirá cobertura móvil en todo el municipio, dados los problemas que padecen algunas zonas, como el litoral, tal y como denunció en el pleno Compromís a través de una moción. La corporación municipal acordó por unanimidad, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, instar a las operadoras de telecomunicaciones que dan servicio a la ciudad a colaborar con el Ayuntamiento con el fin de disponer de un mapa actualizado de la cobertura de telefonía móvil del municipio.

Asimismo, se solicita urgencia en la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar una cobertura adecuada en todo el municipio, atendiendo las diferencias actuales en los barrios de la fachada marítima de Port de Sagunto. También se pide la colaboración de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Generalitat Valenciana para impulsar las actuaciones necesarias.

Una de las zonas afectada por falta de cobertura / Ayuntamiento de Sagunt

Plan de mejora de la conectividad

Finalmente, se acordó incorporar un plan de mejora de la conectividad dentro de la estrategia de smart city, transformación digital y sostenibilidad, entendiéndola como una infraestructura esencial; y trasladar los acuerdos a las administraciones competentes y a las operadoras que prestan servicio en el municipio.

La parte expositiva de la proposición asegura que la transformación digital “es uno de los grandes retos de los municipios del siglo XXI”. Tanto es así, que “la conectividad es ya una infraestructura básica, equiparable al agua, el alumbrado o el transporte” y condiciona la calidad de vida, la cohesión social y el desarrollo económico. Una smart city “no solo incorpora más tecnología”, sino que la debe usar para construir una ciudad más sostenible, eficiente, accesible y justa.

Un momento del pleno / Ayuntamiento de Sagunt

A nivel local, en la fachada marítima de Port de Sagunt residen centenares de familias, trabajan numerosas personas y concentra una intensa actividad, que aumente durante el verano. No obstante, “sigue sufriendo diferencias de cobertura móvil y de datos que dificultan la comunicación, el teletrabajo, los pagos electrónicos, el acceso a los servicios digitales y, en situaciones determinadas, las comunicaciones de emergencia”.

Esta situación limita a su vez el desarrollo de políticas de ciudad inteligente como “sensores ambientales, información en tiempo real, movilidad inteligente, eficiencia energética, gestión de los servicios municipales o herramientas de protección civil”.

La igualdad territorial, se explica, también se debe conseguir desde la lucha contra la brecha digital: “Toda la ciudadanía, con independencia del barrio donde viva, debe poder acceder en igualdad de condiciones a los servicios digitales, a las oportunidades laborales y a los recursos públicos”.