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TRIBUNA

Sagunt: Masclisme o sàtira equivocada

Camisetas y una bolsa con el logo de la peña.

Camisetas y una bolsa con el logo de la peña. / Levante-EMV

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Paco Durà

Exdelegat de Levante-EMV al Camp de Morvedre

Sagunt

La ciutat de Sagunt ha tornat a ser notícia, vinculada amb el tractament que rep la dona en actes o col.lectius relacionats amb la festa o la tradició.

Una de les més conegudes, per als lectors de Levante-EMV -i puc donar fe, per haver estat prop de vint anys en la Delegació del diari al Camp de Morvedre-, té com a 'epicentre' de la polèmica, la prohibició a les dones de pertànyer a la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist.

I a propòsit d'açò, cal dir que en la Cofradia del Crist de l'Agonia, de Quart de les Valls, molt prop, tenim un exemple de que les dones tampoc podien pertànyer a esta entitat, fins que fa dos o tres dècades, es va anul.lar esta tradició i les dones tenen els mateixos drets que els homes. I que jo sàpiga, cap terratrèmol ni epidèmia ha 'castigat' al poble de Quart i dels altres pobles de les Valls, perquè sempre han hagut cofrades en els cinc municipis.

I ara, portem uns dies que a Sagunt tornen a ser notícia les dones, perquè una de les penyes organitzadors dels 'bous', ha tingut el dubtós gust -per no emprar paraules més grosses- de divertir-se, a costa d'exhibir una denigrant imatge, en un logo a modo de pancarta, en el que es destaca la imatge d'una dona despullada, que està essent violada per un bou.

No veig cap tipus de gust estètic, ni un gram de sàtira, excusa que empra com argument, el president de la Federació de Penyes (Levante-EMV, 8-8-2026), qui afegeix que "el logo es feu fa vint anys i ningú ha dit mais res", afirmació que costa creure, en el segle XXI.

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Però, siga com siga, començant per l'Ajuntament, els col.lectius de les penyes i els amants de la Festa dels bous, deurien haver intervingut per llevar eixe logo, que dóna molt mala imatge d'una ciutat de tanta història i que tan mal parla d'unes Festes on acudeixen persones de molts llocs.

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