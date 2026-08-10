TRIBUNA
Sagunt: Masclisme o sàtira equivocada
Exdelegat de Levante-EMV al Camp de Morvedre
La ciutat de Sagunt ha tornat a ser notícia, vinculada amb el tractament que rep la dona en actes o col.lectius relacionats amb la festa o la tradició.
Una de les més conegudes, per als lectors de Levante-EMV -i puc donar fe, per haver estat prop de vint anys en la Delegació del diari al Camp de Morvedre-, té com a 'epicentre' de la polèmica, la prohibició a les dones de pertànyer a la Confraria de la Puríssima Sang de Jesucrist.
I a propòsit d'açò, cal dir que en la Cofradia del Crist de l'Agonia, de Quart de les Valls, molt prop, tenim un exemple de que les dones tampoc podien pertànyer a esta entitat, fins que fa dos o tres dècades, es va anul.lar esta tradició i les dones tenen els mateixos drets que els homes. I que jo sàpiga, cap terratrèmol ni epidèmia ha 'castigat' al poble de Quart i dels altres pobles de les Valls, perquè sempre han hagut cofrades en els cinc municipis.
I ara, portem uns dies que a Sagunt tornen a ser notícia les dones, perquè una de les penyes organitzadors dels 'bous', ha tingut el dubtós gust -per no emprar paraules més grosses- de divertir-se, a costa d'exhibir una denigrant imatge, en un logo a modo de pancarta, en el que es destaca la imatge d'una dona despullada, que està essent violada per un bou.
No veig cap tipus de gust estètic, ni un gram de sàtira, excusa que empra com argument, el president de la Federació de Penyes (Levante-EMV, 8-8-2026), qui afegeix que "el logo es feu fa vint anys i ningú ha dit mais res", afirmació que costa creure, en el segle XXI.
Però, siga com siga, començant per l'Ajuntament, els col.lectius de les penyes i els amants de la Festa dels bous, deurien haver intervingut per llevar eixe logo, que dóna molt mala imatge d'una ciutat de tanta història i que tan mal parla d'unes Festes on acudeixen persones de molts llocs.
- Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
- Clamor contra el logo de una peña de Sagunt de un toro violando a una mujer
- Luz verde a una obra demandada durante años en Sagunt
- Herido un hombre tras ser embestido en los barrotes durante los festejos taurinos de Port de Sagunt
- La plantilla de ArcelorMittal en Sagunt prepara movilizaciones
- Roban en casas de Albalat dels Tarongers con dueños dentro e inhibidores para evitar las alarmas
- Arrancan parte de una oreja en una pelea en las fiestas de Port de Sagunt
- El logo de la peña de Sagunt con una mujer violada por un toro acaba denunciado ante el Ministerio de Igualdad