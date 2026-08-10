Sagunt desvela cuáles serán sus máximas distinciones municipales en 2026

El Ayuntamiento de Sagunt ha concedido la Medalla de la ciudad a dos nuevas entidades locales que prevé entregar de manera oficial el próximo 9 d'Octubre. Los acuerdos fueron aprobados por unanimidad en el último pleno ordinario de la corporación y sin debate: La cooperativa Socoltie, que trabaja en la ciudad desde hace más de 40 años por la inclusión de personas con discapacidad, y la Unión Musical Porteña (UMP).

Por un lado, el consistorio ha querido reconocer a Socoltie "su dilatada y ejemplar trayectoria de servicio a Sagunto, su contribución a la inclusión social y sociolaboral de las personas con discapacidad, a la promoción de su autonomía personal y a la atención y apoyo prestados a sus familias".

Socoltie, sin ánimo de lucro, inició su actividad en 1982, constituyéndose formalmente en 1983, y ha mantenido desde entonces una vinculación permanente con Sagunt. Entre sus principales recursos figuran un Centro Ocupacional, en funcionamiento desde 1984 y con capacidad para atender a 45 personas, y un Centro Especial de Empleo, creado en 1986. Además, recibió un reconocimiento de la Generalitat Valenciana en 2025, cuando fue declarada cooperativa de utilidad pública, así como la felicitación institucional que recibió posteriormente por parte del ayuntamiento.

Por otro lado, el ayuntamiento ha destacado "la dilatada y ejemplar trayectoria de servicio cultural y educativo a Sagunto" de la Unión Musical Porteña, "su contribución a la enseñanza, práctica y difusión de la música, a la formación de nuevas generaciones, a la conservación del patrimonio musical valenciano y al enriquecimiento de la vida cultural y comunitaria del municipio".

La entidad, con más de dos décadas de trayectoria dedicada a la enseñanza, fue constituida en 2004 como asociación cultural sin ánimo de lucro. Tras años de trabajo, ha consolidado un proyecto que combina la formación musical con la creación y mantenimiento de diferentes agrupaciones bandísticas, orquestales, corales y de música moderna, fomentando la participación de personas de todas las edades.

Asimismo, destaca la intensa actividad desarrollada por la sociedad musical desde su creación, con una presencia constante en la programación cultural de Sagunt a través de conciertos, festivales, intercambios y proyectos escénicos. Su escuela de música, como afirman desde el consistorio, "constituye el eje principal de su labor formativa, favoreciendo el relevo generacional y la incorporación del alumnado a las distintas agrupaciones". Además, la entidad ya obtuvo otros reconocimientos como el primer premio y el premio del público obtenidos por su Banda Juvenil en el III Concurso de Bandas Juveniles Memorial Francisco Fort, así como su papel en la conservación y difusión de la tradición de las sociedades musicales valencianas, declarada patrimonio cultural inmaterial.

Estos reconocimientos llegan después de que la sociedad musical Lira Saguntina y otras entidades recibieran el mismo reconocimiento, como es el caso de la Sociedad Vitivinícola o la ya extinta Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen.