Las XXIII Veladas de Santo Espíritu se abrirán en Gilet justo durante el eclipse

Las Veladas de Santo Espíritu regresarán esta semana a Gilet y se abrirán justo durante el eclipse solar, este miércoles día 12. En su XXIII edición, este ciclo organizado por el ayuntamiento volverá a convertir el Monasterio de Santo Espíritu en un escenario excepcional para disfrutar de la música en directo tanto ese día como los dos siguientes, el 13 y 14 de agosto.

La programación comenzará el 12 de agosto con "Eclipsi musical", interpretado por el Cuarteto de Cuerda Valencia, integrado por las violinistas Paloma Castellar y Lola Bendicho, la viola Mara Ponce y la violonchelista Teresa Alamá. Será otra manera de vivir esa jornada histórica en la que se hará de noche por unos instantes, disfrutando de un ciclo "ya consolidado como un referente cultural en la localidad", según el ayuntamiento; un programa que "ofrece una propuesta artística de gran calidad en un entorno de gran valor histórico y natural, invitando al público a vivir una experiencia que trasciende lo musical. La tranquilidad del monasterio y la belleza del paisaje convierten cada concierto en una velada inolvidable", añaden desde el consistorio.

Vetlades de Sant Esperit, en una anterior edición. / Ayuntamiento de Gilet

El 13 de agosto, el protagonismo será para "Chipi Chacón & The Havana-Caracas Connection", una propuesta que fusiona el jazz con los ritmos afrocubanos y latinoamericanos, ofreciendo un espectáculo lleno de energía y virtuosismo.

El ciclo concluirá el 14 de agosto con el recital "On naix una veu", protagonizado por la soprano Carmen Bosó, acompañada al piano por Aida Velert, en una velada dedicada a la emoción y la sensibilidad de la música vocal.

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Desde el Ayuntamiento de Gilet se invita a vecinos y visitantes a participar en esta iniciativa cultural, que comenzará todos los días a las 20 horas y "año tras año refuerza el compromiso del municipio con la promoción de la música, el patrimonio y la cultura de calidad", indican.