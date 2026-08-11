Alertan de desmayos en una instalación deportiva de Sagunt ante la falta de aire acondicionado

Las altas temperaturas que se llegan a alcanzar en el pabellón de intenúcelos de Sagunt, preocupan. El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sagunt, a través de su portavoz Alejandro Vila Polo, ha denunciado públicamente "el grave estado de deterioro, la falta de mantenimiento y las insoportables condiciones térmicas de la instalación municipal".

Vila ha advertido de que las temperaturas en el recinto deportivo superan de forma constante una sensación térmica de más de 35 °C durante la realización de actividades deportivas. La situación, como apunta, "ha alcanzado extremos alarmantes, según han trasladado los propios deportistas y familiares, ya se ha producido algún desmayo entre los menores debido a la acumulación de calor sofocante". "Es intolerable que las familias estén pagando tasas para que sus hijos entrenen en un espacio que parece un auténtico horno hasta el punto de caer desmayados. La instalación de climatización parece existir, pero o la mantienen apagada por una racanería injustificable o está averiada y no mueven un dedo para arreglarla. Es el resultado directo de la pésima gestión del gobierno municipal", ha afirmado Alejandro Vila.

Foto de archivo de un partido del Fertiberia en el pabellón / Daniel Tortajada

Falta de inversión

El portavoz de Vox ha querido recordar que "este caos con la climatización no es un hecho aislado, sino una pauta de incapacidad que salpica a las grandes inversiones deportivas del municipio". Alejandro Vila ha puesto como ejemplo el nuevo pabellón de balonmano situado frente al cementerio, recinto donde el Fertiberia BM Puerto disputó la fase de ascenso "y donde se pudo comprobar que la instalación se inauguró y utilizó sin una climatización que funcionara correctamente".

Segíun señala: "debido a la "nefasta gestión y a una pésima planificación del equipo de gobierno, no se realizaron adecuadamente los cálculos técnicos, diseñando un sistema de climatización inservible por no adaptarse a las dimensiones reales del pabellón", añadía.

"El resultado de su chapuza es que ahora el equipo de gobierno reconoce que debe volver a invertir más dinero público para corregir su propio error. Un dinero que sale directamente del bolsillo de los contribuyentes de Sagunto y que prácticamente se ha tirado a la basura por su incompetencia", ha subrayado el portavoz de Vox.

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Faltan sillas en la instalación / Vox Sagunt

Dejadez

A la falta de aire acondicionado en los pabellones se suma lo que considera una "dejadez en el mantenimiento" diario del pabellón internúcleos. Desde Vox destacan que "las gradas presentan múltiples asientos rotos, con el peligro que ello conlleva para los espectadores y familiares. Asimismo, el único enchufe del recinto está destrozado e inoperativo, lo que deja las instalaciones sin el equipamiento eléctrico más básico para el desarrollo de cualquier actividad". "Exigimos la reparación urgente de la climatización del pabellón internúcleos, la subsanación de las deficiencias y la asunción de responsabilidades por el despilfarro en el nuevo pabellón de balonmano", ha aseverado Vila para concluir mientras desde el gobierno local se declinaba hacer declaraciones.