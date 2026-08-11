El cambio climático modifica tradiciones en Estivella del siglo XIX

La sensibilidad del pueblo de Estivella en la prevención de incendios forestales, dada su ubicación en la Sierra Calderona y los actuales riesgos inminentes que está generando el cambio climático, como han comprobado tras su último fuego, han modificado los hábitos de algunos actos religiosos de la localidad como es el caso de la "Baixà de Sant Roc", donde las linternas de los teléfonos móviles han sustituido a las antiguas antorchas de fuego que se utilizaban antaño para acompañar al santo desde la Ermita de Beselga, en la montaña, hasta la iglesia del pueblo.

Una estampa muy distinta a la de hace pocos años, pese a que esta tradición se remonta a mediados del XIX, cuando la población de esta pedanía decidió instaurar su residencia en el pueblo y abandonar Beselga. Sin embargo, la cultura de venerar a este santo persiste y se ha mantenido en el tiempo, con una fecha señalada en el calendario, que no pierde participación; al contrario, la afluencia sigue siendo alta como sucediera este pasado sábado, en el que decenas de personas, muchos padres y madres con sus hijos acompañaron al santo en su travesía, hasta el núcleo urbano.

Salida de Sant Roc de la ermita / LEVANTE-EMV

Cena y Mare de Déu

La jornada comenzaba con una cena en los alrededores de la ermita de Beselga, un entorno rodeado de naturaleza y de unas inmejorables vistas de la comarca. Así se cogen fuerzas para la bajada, un recorrido de un kilómetro y medio, en la que los festeros fueron los protagonistas asegurando que Sant Roc la hiciera en las mejores condiciones posibles.

Una vez en Estivella, la imagen recorrió las calles de la localidad y visitó los hogares de aquellas personas que no pueden salir de casa, acompañado de la banda de música que esperó a la imagen a la entrada del pueblo. Una celebración que finalizaba pasada la medianoche con la llegada del santo a la iglesia, donde permanecerá hasta el día de Sant Roc donde volverá a su ermita.

Procesión de los Desamparados. / LEVANTE-EMV

De esta manera, Estivella iniciaba sus fiestas patronales, que continuaban el domingo con la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats, con una misa en su honor y la tradicional procesión que congregaba a buena parte de sus vecinos y vecinas.