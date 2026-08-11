Caída múltiple en Estivella: decenas de ciclistas necesitan asistencia de la Guardia Civil durante una prueba

Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia han auxiliado a decenas de ciclistas tras una caída múltiple que afectó a cerca de cuarenta participantes de una prueba ciclista en Estivella.

Los hechos tuvieron lugar durante la celebración de la prueba deportiva 'II Clàssica Camp de Morvedre-Estivella Campeonato Comunitat Valenciana Junior Ruta', disputada en la localidad de Estivella y en la que participaron 130 corredores sobre un recorrido de 91 kilómetros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Con motivo del desarrollo de la competición, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia desplegó una Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) integrada por motoristas de la Agrupación de Tráfico, cuya misión principal era garantizar la seguridad de los participantes y del resto de usuarios de las vías afectadas por la prueba deportiva.

Sobre las 10.25 horas, cuando los corredores habían completado aproximadamente 21 kilómetros de recorrido, se produjo una colisión lateral entre dos ciclistas que encabezaban el pelotón en un tramo descendente de la carretera N-234, entre las localidades de Torres Torres y Estivella, provocando una caída múltiple que afectó a cerca de cuarenta participantes.

"Rápida actuación"

La Guardia Civil ha destacado la "rápida actuación" de sus efectivos, ya que "desde los primeros instantes, los agentes de la Agrupación de Tráfico activaron los protocolos de emergencia y coordinaron la respuesta inicial al incidente, comunicando los hechos al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana y solicitando recursos sanitarios adicionales para complementar los medios médicos previstos por la organización".

Ante la gravedad de algunas lesiones sufridas por varios corredores, entre las que se encontraban fracturas de diversa consideración, los guardias civiles desplegados en el dispositivo aplicaron sus conocimientos especializados en primeros auxilios y atención sanitaria urgente y prestaron una primera asistencia hasta la llegada de los equipos médicos.

Una vez incorporados los servicios sanitarios movilizados por el Centro de Emergencias, los agentes continuaron colaborando activamente en la atención de los heridos y en la organización de la zona de intervención.

Paralelamente, la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial estableció una cápsula de seguridad alrededor del escenario del accidente para facilitar la actuación de los servicios médicos, proteger a los ciclistas heridos y prevenir la producción de nuevos siniestros que pudieran afectar tanto al personal de emergencias como a usuarios ajenos a la prueba deportiva.

Diez corredores

Como consecuencia del accidente, diez corredores tuvieron que ser evacuados a distintos centros hospitalarios, de los cuales ocho presentaban lesiones leves y dos lesiones de carácter grave, según la Guardia Civil.

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Una vez concluida la asistencia sanitaria y evacuados los heridos que precisaban atención especializada, la prueba pudo reanudarse con noventa participantes, finalizando sin registrarse nuevas incidencias.