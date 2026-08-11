Las claves del eclipse solar en Sagunt: Desde el cierre anticipado del Castillo al acto en el Pantalán o donde conseguir gafas gratis

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto dejará un jornada especial en Sagunt para la que ya es complicado encontrar gafas homologadas gratis pues aunque el ayuntamiento adquirió 11.150 para repartirlas, apenas le quedan las 650 que otorgará esa misma tarde durante la completa programación prevista en el Pantalán de la playa del Port de Sagunt.

Puntos de reparto como la oficina de turismo de Sagunt llevan ya varias jornadas con el stock agotado y recomendando comprarlas, ya sea en farmacias, ópticas u otros establecimientos para garantizarse una observación segura. Lo mismo ha ocurrido con las que distribuían las federaciones de peñas, comercios adheridos a través de la federación de comerciantes Facosa o mercados e igualmente se agotaron las que se llevaron el pasado sábado al Pantalán, donde se entregaron unas 500 unidades, más bolsas y abanicos creados para la ocasión.

Desde el consistorio se ha reconocido que, aunque en el Pantalán se repartirán esa tarde gafas gratis, la cifra será limitada para todas las personas que se esperan. Ese acto preparado con mimo por la Concejalía de Ciencia, Innovación y Universidades comenzará a partir de las 18 horas con música, juegos para niños y reparto de merchandising de todo tipo relacionado con el eclipse: gafas, abanicos, palas de la playa o bolsas.

Exposición sobre el eclipse que se puede ver en el Pantalán. / Levante-EMV

También contará con una pantalla gigante donde se irán poniendo vídeos con distintas curiosidades de los eclipses y las medidas de seguridad necesarias para contemplarlos, disfrutando además de sus tres impresionante efectos visuales asociados: el anillo de diamantes, las perlas Baily y la corona solar. Para ponerlo más fácil, aficionados a la astronomía lo grabarán con sus cámaras y lo retransmitirán en directo, tanto para quienes quieran verlo allí como en el canal de Youtube del ayuntamiento.

A partir de las 19,45 horas, unos segundos después de que empiece el eclipse parcial sobre las 19,38 horas, y hasta las 21 aproximadamente, un cuarteto de cuerda pondrá la nota musical de un evento donde también se combatirá el calor con el reparto gratuito de refrescos.

Precisamente en el Pantalán ya se puede ver desde hace días una exposición científica repartida en 12 murales donde se desgranan todo tipo de información sobre este fenómeno: Desde los distintos tipos de eclipses a su importancia a lo largo de la historia.

Castillo

El eclipse también ha hecho variar el horario del Castillo de Sagunt, como han confirmado desde la Conselleria de Cultura a preguntas de Levante-EMV. Aunque en verano suele abrir hasta las 20 horas, en esta ocasión cerrará con antelación, a las 19 horas.

De esta manera, el monumento nacional permanecerá cerrado cuando se empiece a poder a apreciar el eclipse parcial en la localidad sobre las 19:38 horas hasta que llegue el momento más esperado, el máximo del eclipse anular, que tendrá lugar alrededor de las 20:32 horas con una duración aproximada de 1 minuto y 18 segundos, mientras que ya sobre las 21 horas el sol se esconderá, como explican desde el ayuntamiento.

Las gafas que regala el ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

Recomendaciones

Para disfrutar del eclipse sin poder ir al Pantalán, la recomendación es clara: "Buscar una terraza o un lugar alto y despejado de obstáculos hacia el noroeste y asegurarse el día de antes de las condiciones de visibiidad o con alguna de las posibles aplicaciones existentes" . Así lo explica a este diario una de las integrantes de la asociación Sapiencia, la doctora en Astrofísica y Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València, Isabel Cordero Carrión, que recibió hace unos meses una las Distinciones Honoríficas del Ayuntamiento de Sagunt, “Mujeres ConCiencia” .

Comprobaciones

El edil de Ciencia de Sagunt, Toni Iborra, también aconseja comprobar previamente las condiciones de visibilidad mediante las herramientas que el Gobierno de España ha puesto a disposición de la ciudadanía en la web oficial del Trío de Eclipses. Pero, sobre todo "planificarlo con antelación, no dejar la elección del lugar para última hora y consultar siempre las fuentes oficiales, ya que determinados espacios pueden permanecer cerrados o sujetos a restricciones, especialmente teniendo en cuenta la situación de alerta vigente en la Comunitat Valenciana".

A ello añade que "quienes busquen zonas menos concurridas opten por terrazas, balcones u otros enclaves adecuados, evitando en todo caso los desplazamientos en coche, tal y como recomiendan la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España" .

A esto se suman los consejos de la Generalitat Valenciana que, ante la alerta por el riesgo de incendios forestales, ha decretado el cierre de todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana y la prohibición del tránsito de personas por senderos durante la jornada, que se suma a la genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).