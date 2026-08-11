La discapacidad se abre paso en 'Sagunt a Escena' por partida doble

Personas con discapacidad y distintas edades están teniendo este año la oportunidad de vivir el festival Sagunt a Escena de una forma muy particular: A través de una actividad de mediación organizada por el Institut Valencià de Cultura con tal de favorecer la participación de distintos colectivos y lograr que la oferta teatral sea inclusiva.

Con el título ‘Un lugar para danzar’, los coreógrafos y bailarines Ana Lola Cosín Torada y Lucas García han dado forma a este taller que ha durado tres días, con sesiones de 90 minutos de duración.

Un total de 14 personas han podido disfrutarlo, practicando el movimiento a través de técnicas y herramientas accesibles en la Casa de Cultura del Port de Sagunt.

Se trata de socios de InsProject, la asociación saguntina que utiliza la expresión corporal y la música como herramientas para trabajar con personas con discapacidad y hacerles sentir más libres.

Los coreógrafos. / Sagunt a Escena/Provi Morillas

Como explica Adolfo Pablos, fundador y presidente de Ins Proyect, "las sesiones han sido súpernutritivas para el grupo, para conocer a gente nueva, en este caso, a Ana Lola y a Lucas que han estado súpervolcados en que el grupo estuviera gusto disfrutando. Y, aprendiendo cosas nuevas".

A esto se le suma la experiencia que cerrará hoy el taller: La asistencia del grupo a una representación en el Teatro Romano protagonizada por siete intérpretes con síndrome de Down y una actriz con discapacidad intelectual: ‘Hamlet, una versión recontralibre", de la compañía Teatro La Plaza, dirigida por Chela de Ferrari.

Esto permitirá que muchos de esos componentes de Ins Proyect acudan por primera vez al Teatro Romano y puedan disfrutar allí de una representación, además de tener luego el privilegio de poder conocer en persona al elenco. "El ir a un sitio tan emblemático de nuestra ciudad y ver una obra representada por un grupo de artistas que tienen discapacidad es muy importante para ellos y el poder conocer el elenco, más", apunta Adolfo Pablos.

Otro factor positivo es el ejemplo que les pueden dar los actores. "Van a ver lo que pueden hacer y lo mismo se plantean que también pueden ser uno de ellos y participar. Entonces, esta mediación es muy importante, porque les puede aportar mucho no solo en la experiencia propia del teatro, sino en el día a día. En el darse cuenta de todo lo que una persona es capaz", resalta.

Algunos de los participantes en el taller. / Sagunt a Escena/Provi Morillas

La propuesta, como explican dede la Generalitat Valenciana, "parte del célebre ‘ser o no ser’ de Shakespeare para reflexionar sobre la vida de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad". Estrenada en 2019, la obra "se pregunta por el valor y sentido que se les da a estas personas en un mundo donde la eficiencia, la capacidad de producción y los modelos inalcanzables de consumo y belleza funcionan como paradigmas".

El montaje, según añaden, ha conseguido girar por teatros de todo el mundo, así como obtener reconocimientos como el premio del público de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia en 2022.

Precisamente, el hecho de contar con esta representación es lo que llevó a la dirección del festival a ligar este año su actividad anual de mediación a personas con discapacidad; otra forma de llevar el teatro a la ciudad, como ya ocurrió el año pasado con el inolvidable paseo por la Ciutat Vella al que dio forma el creador sevillano David Montero con la colaboración de vecinos del barrio.