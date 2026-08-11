Hongaresa estrena obra en su nueva gira teatral por Argentina

La Companyia Hongaresa consolida su vínculo con Argentina con tres producciones en Buenos Aires. La compañía saguntina permanecerá durante agosto y parte de septiembre en Buenos Aires, donde presentará la multipremiada David en el Teatro San Martín, llevará Tejedoras de abismos al circuito independiente porteño y estrenará mundialmente Coro, una nueva coproducción hispano-argentina.

Durante casi dos meses, la compañía fundada por los valencianos Paco Zarzoso y Lola López junto a la dramaturga catalana Lluïsa Cunillé protagonizará en Argentina funciones, ensayos y procesos de creación que culminarán con el estreno de una nueva producción internacional. Tres proyectos que muestran las distintas líneas de creación que conviven actualmente en Hongaresa: la presentación de una de las obras más reconocidas de Paco Zarzoso, la presencia de Lola López como actriz y directora con un nuevo espectáculo y el estreno absoluto de una nueva coproducción con artistas argentinos.

Representación de 'David'. / Hongaresa Teatre

La primera cita será la representación de 'David', texto y dirección de Paco Zarzoso, en el Teatro San Martín, uno de los escenarios públicos más prestigiosos del teatro en lengua castellana. La obra, convertida en uno de los grandes éxitos recientes de la compañía, llega a Buenos Aires después de obtener el Premio a la Mejor Interpretación y al Mejor Texto en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas, el Premio al Mejor Espectáculo de la Mostra de Teatre d'Alcoi y dos candidaturas a los Premios Max, entre otros reconocimientos.

Paralelamente, Lola López presentará en Buenos Aires 'Tejedoras de abismos', texto del dramaturgo argentino Arnoldo Liberman, espectáculo que dirige e interpreta. Esta representación podrá verse en el Teatro Toda, reafirmando otra de las líneas de trabajo de Hongaresa: el diálogo permanente entre dramaturgias y creadoras de ambas orillas del Atlántico. Pero además, contará con la aparición estelar de Germán Rodriguez.

Estreno mundial

La estancia culminará a comienzos de septiembre con el estreno mundial de 'Coro' , la nueva obra de Paco Zarzoso, en la misma sala indepediente. La producción, de la que Hongaresa es compañía coproductora, estará codirigida por Paco Zarzoso y Germán Rodríguez e interpretada por tres actrices argentinas. Este nuevo montaje supone un paso más en la colaboración artística que la compañía mantiene desde hace años con el país sudamericano.

Cartel de 'Tejedoras de abismos'. / Levante-EMV

Más de 25 años de lazos con Argentina

La relación de Hongaresa con Argentina se remonta a más de veinticinco años y ha dado lugar a numerosos montajes, giras y reconocimientos. Entre ellos destacan los Premios Teatro del Mundo obtenidos por Piedra y encrucijada y Querencia, así como el Premio al Mejor Espectáculo Extranjero del Festival Internacional de Teatro de Córdoba (Argentina), también por Piedra y encrucijada.

En palabras de Paco Zarzoso: "Son ya más de veinticinco años viajando a Argentina. Cada regreso tiene algo de reencuentro. Siempre he sentido que allí existe una forma muy intensa y apasionada de vivir el teatro, tanto desde quienes lo crean como desde el público que llena las salas."

Lola López, en 'Tejedoras de Abismos'. / Hongaresa

Sobre la presentación de David en el Teatro San Martín, añade: "Volver al Complejo Teatral de Buenos Aires, y especialmente al Teatro San Martín, es un privilegio. Es uno de esos escenarios que forman parte de la memoria del teatro en lengua castellana. Saber que David podrá dialogar con un público tan exigente, tan apasionado y con una tradición teatral tan extraordinaria es, para nosotros, una enorme alegría y también una gran responsabilidad."

Fundada hace más de treinta años, la Companyia Hongaresa de Teatre ha creado cuarenta y cinco espectáculos y se ha consolidado como una de las compañías valencianas con mayor proyección internacional. Su presencia continuada en Argentina confirma un vínculo artístico construido durante más de dos décadas a través de giras, premios, intercambios creativos y nuevas coproducciones con la escena porteña.