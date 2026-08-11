Pulseras contra el golpe el calor en Sagunt para proteger a trabajadores

La empresa pública del Ayuntamiento de Sagunt, la Societat Anònima de Gestió (SAG), ha impulsado una medida preventiva del golpe de calor entre el personal de sus distintos servicios, con especial atención a las personas trabajadoras que desarrollan su actividad expuestas a altas temperaturas. La empresa pública de aseo urbano y recogida de residuos ha impulsado el reparto de cerca de 460 pulseras preventivas, una medida en la que ha invertido unos 18.000 euros.

La distribución de las pulseras se está realizando entre el personal del área de jardines y aseo urbano cuyas tareas implican una mayor exposición al calor. En esta primera fase, la SAG hace entrega de estos dispositivos al personal de playas, limpieza viaria, mercados, brigadas, grúas, señalización, cambio de papeleras y taller. En una segunda fase se completa la distribución entre los conductores del servicio de aseo urbano, así como entre el personal de limpieza edificios públicos y mantenimiento de colegios y cementerios.

Imagen de la pulsera en un operario / Ayuntamiento de Sagunt

La entrega se acompaña de charlas informativas, en las que se explican las principales medidas de prevención frente a las altas temperaturas y las pautas de actuación ante posibles situaciones de riesgo. Asimismo, se están distribuyendo guías informativas entre la plantilla para reforzar la sensibilización y facilitar recomendaciones prácticas que contribuyan a prevenir los efectos del calor durante la jornada laboral.

Una medida para todos los servicios

La planificación de la empresa pública contempla extender progresivamente el uso de las pulseras al conjunto de los servicios. En una segunda fase, también recibirán esta herramienta los conductores, aunque desarrollen buena parte de su jornada de trabajo dentro de vehículos climatizados. La distribución se extenderá igualmente al personal de los distintos turnos, con el objetivo de garantizar que la plantilla disponga de esta herramienta preventiva y mantener un criterio homogéneo en su aplicación.

Un trabajador de la SAG / Ayuntamiento de Sagunt

La adquisición de las pulseras pretende reforzar las medidas dirigidas a proteger la salud de su plantilla ante episodios de altas temperaturas, especialmente en aquellos servicios que desarrollan trabajos al aire libre o en condiciones de mayor exposición al calor y contribuye a adaptar las condiciones laborales ante situaciones de calor intenso.