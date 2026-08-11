Bernabé espera que "la contundencia sea total" con el logo sexista de la peña de Sagunt

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, espera que "la contundencia sea total" con el logo de la peña de Sagunt que muestra a una mujer desnuda agredida sexualmente por un toro y que ha cosechado una condena generalizada después de la denuncia realizada por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre.

Bernabé se pronunciaba en esta línea a preguntas de Levante-EMV después de que el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, haya remitido este lunes dos oficios al Ayuntamiento de Sagunt y a la Federación de Peñas de la localidad por la difusión del "cartel sexista" del colectivo, un soporte donde la denigrante imagen va acompañada del nombre del colectivo, 'Un forat és un forat' ('Un agujero es un agujero'), y la frase 'Pa una vesprà està bé' (Para una tarde está bien).

La delegada del Gobierno ha dicho confiar en que "el expediente abierto por el ayuntamiento evite cualquier otra vejación a la mujer, permita que se corrija y que no se vuelva a producir. Espero que la contundencia sea total y no vuelva a pasar", añadía en relación al paso dado desde la concejalía de Igualdad cuando, al recibir una queja en plenas celebraciones respecto al cartel exhibido por la peña en el recinto taurino, pidió la retirada de la imagen a través del departamento de Fiestas; una demanda que acabó con el acuerdo de establecer una mesa de trabajo con el colectivo para evitar que las imágenes se repitan en futuras ediciones, al explicar los peñistas que la imagen aparecía en múltiples elementos al ser el logo de la peña y necesitaban tiempo para dar una solución.

Cartel de la peña. / Levante-EMV

Adiós a las clases de coeducación

Bernabé considera que hechos como este "no son propios de esta época, ni de este siglo" y que "nadie se puede amparar en la tradición para todo lo que sea vejar a una mujer". Por ello, cree que "lo primero es apostar por educar y por políticas que tengan la igualdad como eje transversal". Así, ha aprovechado para recordar y lamentar que "la Generalitat, de lo primero que quitó, fueron las clases de coeducación", decía en relación al gobierno autonómico del PP.

Al ser preguntada si, como secretaria general de Igualdad del PSOE, esto le había servido para hacer una reflexión a nivel partido, aseguró que "es un problema de la sociedad, no del partido. El PSOE tiene claros sus principios y valores. La cuestión es que hay un machismo estructural que está en todas partes y no se puede normalizar", decía enmarcando en esta dinámica que, como afirman desde la Federación de Peñas, el logo se haya utilizado desde hace más de 20 años sin crear con antelación una polémica.

Respecto a la reacción municipal al conocer los hechos, destacaba que el ayuntamiento "abrió un expediente en cuanto recibió la denuncia"; es decir, la postura sostenida desde el gobierno local presidido por el alcalde y edil de Igualdad, el socialista Darío Moreno, que indica que el 23 de julio es cuando este último departamento "fue conocedor de la situación y alertó de que esa imagen debía retirarse", si bien su socio minoritario de Esquerra Unida aireó tras estallar la polémica que los hechos se comunicaron el día 19 de julio al consistorio y desde EUPV reclamaron sin éxito que se interviniera para quitar el cartel "de forma inmediata".

Por último, Bernabé consideraba que este tipo de hechos "deberían ser tenidos en cuenta en el registro de asociaciones, que depende de la Generalitat", apuntaba.