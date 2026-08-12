Casi el 70% de la población de Alfara de la Baronia se une para ver el eclipse

El entorno de la ermita de Alfara de la Baronia ha sido el lugar escogido por los vecinos y vecinas de esta localidad para ver el eclipse. Una jornada a la que invitaba el ayuntamiento y que ha tenido "una respuesta extraordinaria que no pensábamos", adelantaba a Levante-EMV, el concejal del equipo de gobierno Javier Escrig. Y es que de 200 personas que esperan más o menos que secundaran la iniciativa, han asistido cerca de 400, así que "las gafas nos han venido casi justas" puesto que tenían 450, tal y como ha explicado el edil a este diario. Y es que la jornada ha sido "un éxito", ya que han asistido más del 50% de la población, comentaba Escrig, puesto que Alfara tiene un censo de 624 habitantes.

Vecinos y vecinas disfrutando de la jornada en la ermita / LEVANTE-EMV

Ante esta posibilidad, la administración local ya había previsto el uso del parking de la ermita, pues solo su entorno se quedaba insuficiente para albergar a tantas personas.

Misa preliminar

Una de las curiosidades de la cita ha sido la participación de la iglesia, que se ha sumado a la jornada astronómica con una misa en la propia ermita de la Mare de Déu del Afligits, patrona de la localidad. Allí, el párroco titular, José Más Izquierdo, ha bendecido a los asistentes y les ha deseado una buena experiencia.

Un momento de la eucaristía / LEVANTE-EMV

Tras la eucaristía, los asistentes se han preparado para el fenómeno, para el que el ayuntamiento también ha repartido algo de bebida con el objetivo de combatir las altas temperaturas y preparar la noche, ya que muchos de los vecinos se han quedado a cenar en esta área recreativa. Respecto a las personas con problemas de movilidad, el ayuntamiento ha puesto a su disposición vehículos municipales y propios, que han sido los únicos autorizados para acceder a la zona, un control y vigilancia aque ha corrido a cargo de personal del ayuntamiento.

Un grupo de vecinos disfrutan del inicio del eclipse / LEVANTE-EMV

Espectacular

La subida hasta la ermita ha sido progresiva y algo costosa, dado el bochorno y el desnivel de la montaña, pese a los pocos 200 metros que la separan del pueblo. Una llegada al punto de encuentro que se producía a las 19 horas, momento en el que ha dado comienzo la misa. "La visión ha sido excepcional, espectacular", afirmaba Escrig.

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