Acaban con su coche dentro de una acequia de una playa de Sagunt

Dos personas de nacionalidad francesa acabaron este domingo con heridas leves y su coche estampado dentro de una acequia de Sagunt, al protagonizar una escalofriante salida de vía cuando circulaban por uno de los principales accesos a la playa de Almardà, el camí del Corral del Batle.

El siniestro se produjo el domingo por la mañana poco antes de las 8.30 horas cuando el conductor se vio deslumbrado por el sol y perdió el control del vehículo justo en una pequeña curva, lo que le hizo salirse de la vía, tumbar una señal de tráfico, dañar balizas metálicas de señalización y acabar con su Audi A3 dentro de un pequeño tramo de la ancha acequia del Rey.

Detalle de como quedó el vehículo. / Mónica Arribas

Así ha trascendido después de que agentes de la Policía Local acudieran al lugar y recogieran tanto el testimonio del conductor como el de un testigo. Efectivos sanitarios trasladaron a los heridos al hospital de Sagunt poco después de que una segunda patrulla del mismo cuerpo hiciera al conductor una prueba de alcoholemia que, según fuentes consultadas por Levante-EMV, dio un resultado negativo.

Aunque una grúa acudió el domingo al lugar, finalmente no llegó a retirar el coche y este miércoles, a primera hora de la mañana, el vehículo seguía en la zona. Por el modo en que quedó el turismo, con gran parte dentro de la acequia y escasos metros para maniobrar detrás de él, todo apunta a que su retirada no será sencilla y, de hacerse de día, acabará requiriendo al menos algún corte parcial del tráfico por un carril cuando vaya a retirarse.

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Aún así, hasta este martes todavía no se había encontrado la grúa que corresponde al seguro del coche accidentado, un Audi A3, como confirmaron fuentes de toda solvencia a este diario.