Algímia d'Alfara disfruta el eclipse a 300 metros sobre el mar

Más de 200 personas se han dado cita en el Mirador del Picaio de Algímia d'Alfara para disfrutar del eclipse. La jornada comenzaba pasadas las 18 horas de la tarde con una excursión desde el pueblo hasta el Punto de Observación para la prevención de Incendios Forestales, convertido en área de esparcimiento después de una interesante actuación, que ha concluido con la instalación de un columpio gigante, aunque ahora se trabaja también en una posible pista de despegue de parapentes.

Personas disfrutando del eclipse en el Picaio de Algímia / LEVANTE-EMV

Una subida algo acalorada que los participantes han podido mitigar con un refresco y agua como avituallamiento, cortesía del ayuntamiento, que también ha repartido gafas a los presentes para poder ver el fenómeno astronómico con total seguridad.

Vecinos y vecinas en el mirador del Picaio / LEVANTE-EMV

Protección y seguridad

Lla administración local también ha habilitado la zona con varias carpas y toldos que han servido de refugio a los mas vulnerables. Hay que decir que ha sido el propio consistorio el que ha puesto a disposición de personas con diversidad funcional vehículos para acceder al mirador, que ha mantenido los accesos cerrados para vehículos. A todo esto se suma el control y la vigilancia que se ha preparado en la zona con Protección Civil.

Una vez allí, los presentes han disfrutado del eclipse y de las explicaciones que ha ofrecido un especialista sobre el fenómeno, quien también ha dado cumplida información sobre la lluvia de Perseidas, para lo que se ha instalado un telescopio, de ahí que la jornada se prolongue algo más de lo previsto.

Por ello, algunos participantes han decidido quedarse allí a cenar y han acudido provistos tanto de mesas como de sillas.

Personas disfrutando del eclipse en el Picaio de Algímia / LEVANTE-EMV

La tarde-noche se ha desarrollado con total normalidad y los vecinos de Algímia han visto el eclipse desde un sitio privilegiado, a más de 300 metros de altura sobre el nivel del mar y entre dos sierras, la Calderona y la Espadán.