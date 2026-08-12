Los años de inacción ante el denigrante logo de una peña de Sagunt acabarán tras solo una queja oficial

La repulsa prácticamente generalizada que ha cosechado a nivel político el denigrante logo de una peña de Sagunt con la imagen de un toro agrediendo sexualmente a una mujer desnuda contrasta con los diversos años que este lleva exhibiéndose "sin ocasionar ninguna polémica", como apuntan desde la Federación de Peñas de la ciudad. La fecha concreta desde que esa imagen se empezó a usar todavía no ha trascendido debido a la negativa de los peñistas de "Un forat és un forat" a hacer declaraciones a Levante-EMV, pero oscila entre los 9 años a los que apunta el PP municipal y "los más de 20" que aseguró el presidente de la Federación, Ricardo Melià, a este diario.

Ahora, después de que la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre condenara su exhibición en uno de los cadafales del recinto taurino y Levante-EMV informara de ello, el rechazo político ha llegado desde la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana, la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Igualdad y de prácticamente todos los partidos de la ciudad. Incluso los segregacionistas de Iniciativa Porteña lo han rechazado, por más que suelan abstenerse de opinar o votar cuestiones que afecten al núcleo histórico de la ciudad.

Sin embargo, una de las preguntas que muchos se hacen es cómo, hasta ahora, ese humillante logo se ha venido exhibiendo sin complejos y con naturalidad durante tanto tiempo en soportes que incluyen las camisetas de los integrantes de la peña, ya sean hombres, mujeres o menores de edad.

Cartel difuminado en contra del original, que no lo está. / Levante-EMV

La pregunta es más evidente cuando, desde hace años, siempre hay autoridades municipales en el recinto taurino y teniendo en cuenta que el mensaje del logo se produce en una localidad que se declaró hace años "libre de violencia de género" y cuyo ayuntamiento, desde hace décadas, combate esta lacra desde su departamento de Igualdad municipal; una localidad que también vela por la concienciación a través de un Consell Municipal de la Dona que, históricamente, ha contado con activos colectivos de mujeres y ahora es sede de la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre.

Este verano, en cualquier caso, una sola queja vecinal presentada ante el área de Igualdad del ayuntamiento en plenas fiestas patronales implicó un primer paso para cambiar las cosas. Con ella, se activó a un departamento capaz de actuar en casos de este tipo, pero siempre que reciba una denuncia, como ocurrió el pasado mes de julio.

Siempre con reclamación

Desde el ayuntamiento se explica en este sentido que las tareas de la delegación municipal de Igualdad "no incluyen la de fiscalizar y actuar de oficio frente a mensajes denigrantes que puedan exhibir en la ciudad organizaciones privadas, a menos que, como en ese caso, reciba una reclamación específica". Su objetivo, según señalan, es atender a víctimas de violencia de género, ofrecerles información, apoyo y un servicio jurídico gratuito, así como realizar campañas de concienciación y promover el Pacto contra la Violencia de Género; un último documento al que, de hecho, están adheridas las dos federaciones de peñas de la ciudad, entre más de 340 entidades de la ciudad.

Camisetas y una bolsa con el logo de la peña. / Levante EMV

En esta ocasión, sin embargo, una única protesta presentada ante la entidad adecuada hizo actuar al departamento de Igualdad y pedir la retirada del cartel a través del área municipal de Fiestas; si bien, como ha venido explicando este diario, el consistorio pactó finalmente con los peñistas implicados buscar una solución para otras ediciones al enterarse de que el logo no solo estaba en el cartel del recinto taurino, sino también en otros soportes, como camisetas.

Ese "aplazamiento" ha generado todo tipo críticas en la ciudad, tanto de la oposición al PSPV-PSOE como de su socio de EU-Unides Podem, Roberto Rovira, que defendió sin éxito una retirada "inmediata" del cartel de un recinto taurino al que acuden numerosos menores, desde pequeños de corta edad hasta jóvenes.

Pero, mientras el gobierno municipal evita hacer valoraciones al respecto, todo apunta a que ni esa queja oficial caerá en saco roto, ni la denuncia pública de la Coordinadora Feminista, ni los pasos dados por la Dirección General de Igualdad de la Generalitat Valenciana o por el Ministerio de Igualdad; sobre todo, después de que este último instara por carta a actuar tanto al ayuntamiento como a la Federación de Peñas.