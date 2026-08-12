Entre aplausos y lágrimas de emoción: Así han disfrutado más de 3.000 personas la fiesta del eclipse en el Port de Sagunt
El espectacular fenómeno, acompañado con música en directo, ha compensado las largas colas para hacerse gratis con gafas y todo tipo de regalos que repartía el ayuntamiento
La completa fiesta organizada en Sagunt para disfrutar del eclipse solar junto al mar ha llenado el Pantalán, donde se han dado cita más de 3.000 personas, según los cálculos de la Policía Local. Con mucha expectación ante un momento histórico, la tarde se ha abierto con el reparto de 650 gafas homologadas, las últimas de las 11.150 compradas hace meses por el consistorio.
"Solo podemos dar unas por persona", era la frase más repetida por momentos en esta zona de la playa del Port de Sagunt ante una enorme cola donde mayores y pequeños aguantaban para conseguir gratis un material "de calidad", fabricado en Alemania "y de los mejores del mercado", contaba entusiasmado el edil de Ciencia, Innovación y Universidades, Toni Iborra, al ver la "excelente respuesta obtenida" ante una celebración sin precedentes en la ciudad con motivo de un evento astronómico.
Junto a las gafas se ha distribuido todo tipo de merchandising alusivo, desde bolsas a abanicos o juegos de playa con los que la concejalía de Ciencia quería evidenciar lo extraordinario de la ocasión: Un eclipse solar total que se podía ver al 100% desde la localidad, en contra de lo que ocurre en la mayor parte de España e incluso en otras zonas de la Comunitat Valenciana.
"Es impresionante el despliegue que se ha hecho. Nos ha sorprendido", contaba una vecina, mientras el concejal de Ciencia insistía en el objetivo divulgativo con el que se ha preparado un acto que no se han perdido el alcalde, Darío Moreno, ni otros ediles, así como representantes de diversos colectivos de la ciudad.
Pantalla gigante y música
Para hacer la espera más amena, la música y los juegos para niños compartían protagonismo en la antesala del eclipse con la pantalla gigante montada para la ocasión por un doble motivo: retransmitir videos explicativos del fenómeno y reproducir el momento más esperado tanto allí mismo como a través de la página del consistorio en YouTube gracias a la colaboración de aficionados a la astronomía dispuestos a grabarlo.
Avanzado ya el eclipse parcial, también se ha podido disfrutar de música en directo ofrecida por el cuarteto 'A tota corda' o conocer curiosidades y todo tipo de información gracias a una exposición científica repartida en 12 murales que se podía contemplar desde hace días y desvelaba todos los secretos de este fenómeno.
Pero una cosa era leerlo y otra, verlo en persona con unas condiciones perfectas que impedían perder detalle. Por ello, no han faltado lágrimas, aplausos y vítores cuando la naturaleza ha cobrado todo el protagonismo.
Pronósticos cumplidos
Se han cumplido así los pronósticos del consistorio y de la asociación local Sapiencia, que antes del evento animaba "a disfrutar al máximo de un evento astronómico que promete ser espectacular". "Será un acontecimiento que para muchos será único en sus vidas y que, lejos de asustarnos como a nuestros antepasados, debe servirnos para maravillarnos con el Universo. Siempre, por supuesto, siguiendo las medidas de seguridad recomendadas", decía su presidente Avelino Vicente a Levante-EMV, además de felicitar al ayuntamiento "por haber apostado por la ciencia, colaborando con nosotros en actividades formativas previas y acercando el eclipse a la ciudadanía. ¡Ojalá la ciencia acabe ocupando en nuestro día a día el lugar central que se merece!", añadía.
Lo que sí muchos daban por seguro tras disfrutar del momento era que había valido la pena, sobre todo, allí que la brisa del mar ha ayudado a sobrellevar las altas temperaturas.
Sin sobresaltos de seguridad
La masiva afluencia a la fiesta del Pantalán organizada por el eclipse se ha saldado sin sobresaltos a nivel de seguridad. Por ello, la concejala de Policía Local, María José Carrera, ha hecho "un balance muy positivo del dispositivo especial puesto en marcha con motivo del eclipse. La jornada ha transcurrido con total normalidad y sin incidencias destacables", ha dicho agradeciendo "el comportamiento ejemplar y colaboración" tanto de la ciudadanía como de los visitantes, "que han sido fundamentales para que todo se desarrollara con tranquilidad".
También ha puesto en valor "el trabajo de la Policía Local, Salvamento Marítimo y de todos los servicios que han participado en el dispositivo, así como la coordinación entre todos ellos. Sagunto ha demostrado, una vez más, que está preparada para acoger acontecimientos de esta magnitud con seguridad y responsabilidad", ha concluido.
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