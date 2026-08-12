Concurrido e impresionante eclipse junto al Castillo de Sagunt

La imposibilidad de disfrutar el eclipse desde dentro del Castillo de Sagunt no ha impedido que muchos vecinos y visitantes se haya acercado al exterior de sus murallas para vivir desde allí ese momento histórico.

Personas de todas las edades han copado esa zona oeste de la ladera para garantizarse una visión perfecta, al evitar cualquier obstáculo. Aunque muchos directamente se sentaban entre las piedras a esperar, ha habido más precavidos con sombrillas para evitar la solana o toallas para estar más cómodos. "Aquí ha venido gente hasta en plan chill-out. Muchos, extranjeros de turismo pero también familias de aquí", decía una vecina.

Asistentes al lugar para disfrutar del eclipse. / Alejandro Mateu

"A mí me ha sorprendido que el Castillo no abriera, así que me he venido aquí", contaba otra mujer, ajena a que la Conselleria de Cutura no había acordado ampliar su horario de cierre por el eclipse, sino recortarlo para evitar coincidir con su franja horaria, como informó Levante-EMV.

Sea dentro o fuera, las previsiones meteorológicas se han cumplido y desde el exterior de las murallas de este monumento nacional se ha podido ver el eclipse en todo su esplendor y sus tres impresionante efectos visuales asociados: el anillo de diamantes, las perlas Baily y la corona solar. Todo ello, "en un buen ambiente", añadía otra vecina, "aún impactada por ese auténtico espectáculo de la naturaleza que hemos tenido la suerte de ver", decía.