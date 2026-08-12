Concurrido e impresionante eclipse junto al Castillo de Sagunt
Vecinos y turistas han disfrutado en el exterior de las murallas del histórico fenómeno ante la imposibilidad de entrar dentro del recinto
La imposibilidad de disfrutar el eclipse desde dentro del Castillo de Sagunt no ha impedido que muchos vecinos y visitantes se haya acercado al exterior de sus murallas para vivir desde allí ese momento histórico.
Personas de todas las edades han copado esa zona oeste de la ladera para garantizarse una visión perfecta, al evitar cualquier obstáculo. Aunque muchos directamente se sentaban entre las piedras a esperar, ha habido más precavidos con sombrillas para evitar la solana o toallas para estar más cómodos. "Aquí ha venido gente hasta en plan chill-out. Muchos, extranjeros de turismo pero también familias de aquí", decía una vecina.
"A mí me ha sorprendido que el Castillo no abriera, así que me he venido aquí", contaba otra mujer, ajena a que la Conselleria de Cutura no había acordado ampliar su horario de cierre por el eclipse, sino recortarlo para evitar coincidir con su franja horaria, como informó Levante-EMV.
Sea dentro o fuera, las previsiones meteorológicas se han cumplido y desde el exterior de las murallas de este monumento nacional se ha podido ver el eclipse en todo su esplendor y sus tres impresionante efectos visuales asociados: el anillo de diamantes, las perlas Baily y la corona solar. Todo ello, "en un buen ambiente", añadía otra vecina, "aún impactada por ese auténtico espectáculo de la naturaleza que hemos tenido la suerte de ver", decía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
- Clamor contra el logo de una peña de Sagunt de un toro violando a una mujer
- Compran el histórico colegio de las Dominicas de Sagunt para crear un hotel boutique
- Alertan de desmayos en una instalación deportiva de Sagunt ante la falta de aire acondicionado
- Caída múltiple en Estivella: decenas de ciclistas necesitan asistencia de la Guardia Civil durante una prueba
- La plantilla de ArcelorMittal en Sagunt prepara movilizaciones
- Roban en casas de Albalat dels Tarongers con dueños dentro e inhibidores para evitar las alarmas
- Arrancan parte de una oreja en una pelea en las fiestas de Port de Sagunt