Conoce las ayudas concedidas por la diputación al Camp de Morvedre para cultura y fiestas

La Diputació de València destina 191.602,28 euros a respaldar durante 2026 la programación cultural y las fiestas populares de 16 municipios del Camp de Morvedre mediante el programa titulado SARC als pobles.

Canet d’en Berenguer recibe 18.549,49 euros y Sagunt 17.549,49 euros, las dos mayores asignaciones de la comarca. Faura cuenta con 14.300 euros, Gilet con 14.181 y Petrés con 12.549,49. Albalat dels Tarongers alcanza 11.472,81 euros, mientras que Algímia d’Alfara, Benifairó de les Valls, Estivella, Quart de les Valls y Quartell reciben 11.300 euros cada uno.

Nueve de los 16 ayuntamientos incorporan fondos para fiestas populares. Siete combinan esta modalidad con programación cultural -entre ellos Segart, Benifairó de les Valls y Algímia d’Alfara- mientras que Algar de Palància y Torres Torres destinan los 9.300 euros concedidos exclusivamente a fiestas populares.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, destaca que el reparto territorial permite adaptar el programa a realidades locales muy distintas y recuerda que "la Diputación aporta los recursos, pero son los propios municipios los que conocen sus necesidades y deciden qué programación responde mejor a los intereses de sus vecinos. De esta forma combinamos el apoyo provincial con la autonomía local".

Imagen de Momo, un espectáculo. / Diputació de València

Cultura de proximidad durante todo el año

SARC als pobles es uno de los principales programas culturales de la Diputación. En el conjunto de la provincia cuenta este año con una dotación de 3.525.999,97 euros y permitirá desarrollar 2.553 actividades y espectáculos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. De ellos, 2.239 corresponden a programación cultural y 314 a fiestas populares.

La programación cultural abarca artes escénicas, música, talleres, tradiciones, artes plásticas y audiovisuales. Las artes escénicas concentran 1.170 propuestas; los talleres culturales, 485; la música, 306; y las actividades relacionadas con las tradiciones, 249. Una parte destacada de esta oferta se articula a través del Catálogo de Actividades Culturales 2024-2027 del SARC: 1.376 de las 2.239 actividades culturales subvencionadas forman parte de esta herramienta, concebida para promocionar el sector cultural valenciano y facilitar a los ayuntamientos la elaboración de sus programaciones.

La convocatoria está orientada a apoyar las programaciones culturales de las entidades locales y permite, además, que los ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 5.000 habitantes puedan destinar de manera opcional parte de la ayuda a fiestas populares. En total, la ejecución de las actividades subvencionadas movilizará a 758 asociaciones y empresas del sector cultural.

Teruel incide en que el programa busca que "la cultura llegue a todos los rincones de la provincia, independientemente del tamaño de cada municipio o de los recursos de los que disponga su ayuntamiento", y concluye que "la cultura es también convivencia, identidad y una herramienta para mantener vivos nuestros pueblos".

Tabla de ayudas concedidas en la comarca:

Albalat dels Tarongers

11.472,81 €

Alfara de la Baronia

9.300,00 €

Algar de Palància

9.300,00 €

Algímia d'Alfara

11.300,00 €

Benavites

9.300,00 €

Benifairó de les Valls

11.300,00 €

Canet d'en Berenguer

18.549,49 €

Estivella

11.300,00 €

Faura

14.300,00 €

Gilet

14.181,00 €

Petrés

12.549,49 €

Quart de les Valls

11.300,00 €

Quartell

11.300,00 €

Sagunt / Sagunto

17.549,49 €

Segart

9.300,00 €

Torres Torres

9.300,00 €