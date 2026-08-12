Doble cita en Gilet con el eclipse de protagonista

La prohibición de circular por la montaña para ver el eclipse dado el riesgo de incendios y el cierre del parque natural de la Sierra Calderona dentro de estas restricciones ha obligado a Gilet a tener que cambiar sus planes para disfrutarlo. De tener como primera opción el pico de la Creu, una de las zonas más altas del municipio que hace las delicias de senderistas y aficionados a las rutas de montaña, se ha pasado a impulsar un recorrido hasta el puente de Petrés, en la CV-324, por la vía verde.

Esta excursión de última hora ha dado sus frutos, ya que más de 200 personas han secundado la iniciativa. Un recorrido que salía desde el ayuntamiento y tenía como finalidad acabar en los campos de Xulla de Sagunt. Sin embargo, al final, la parada ha sido antes, ya que desde el lugar escogido había muy buena visibilidad.

Mientras, los vecinos de Petrés optaban por otras dos ubicaciones como la zona de la antena de telefonía de la Rodana y la montaña dels Coeters.

Vecinos de Gilet en el puente de Petrés / LEVANTE-EMV

A la cabeza de la comitiva de Gilet, a la que se apuntaban personas de todas las edades, estaba el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gilet, Juanjo Melchor, quien valoraba de "satifactoria" la iniciativa. "La gente ha quedado contenta", adelantaba a Levante EMV. Una cita para la que la administración local ha repartido gafas homologadas y ha realizado una charla previa a cargo de una investigadora del Centro de Astrobiología de la Universidad de Alcalá, para dar a conocer este fenómeno y saber actuar ante este hecho histórico.

El puente reúne a decenas de vecinos de Gilet / LEVANTE-EMV

Vetlades de Sant Esperit

Pese a que a la jornada de disfrute del eclipse solar acudían más de 200 personas, la cifra podría haber sido más alta, ya que muchos vecinos han optado por asistir a les Vetlades de Sant Esperit, que cumplen su XXIII edición. Una cita que se ponía en marcha casi al mismo tiempo que el eclipse, ya que se ha retrasado media hora para disfrutar de este también.

Un momento de les vetlades / LEVANTE-EMV

Unas veladas que han tenido muy presentes el fenómeno, primero por la temática escogida para el repertorio del recital inaugural, titulado "Eclipsi musical", a cargo del Cuarteto de Cuerda Valencia, integrado por las violinistas Paloma Castellar y Lola Bendicho, la viola Mara Ponce y la violonchelista Teresa Alamá, que ha dejado boquiabierto al público asistente al Monasterio de Sant Esperit, con la interpretación de temas de cine vinculados con este tipo de fenómenos y el espacio.

El segundo motivo es porque durante los primeros acordes, los presentes y el cuarteto han visto cómo se oscurecía el cielo, mientras el concierto seguía con luz artificial. Dos citas bajo un mismo motivo: el eclipse solar.