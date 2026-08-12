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El eclipse solar dispara el alquiler de kayaks y tablas de surf en la playa de Canet

Personas españolas y francesas han apostado por esta opción

Varias personas cogiendo las tablas, esta tarde.

Varias personas cogiendo las tablas, esta tarde. / Levante-EMV

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Mónica Arribas

Mónica Arribas

Canet d'en Berenguer

La opción de ver el histórico eclipse solar desde el mar ha disparado el alquiler de kayacs y tablas de surf en Canet d' En Berenguer, una población donde se espera poder contemplarlo en su máximo esplendor siempre que se elija un espacio abierto y con la visión despejada hacia el oeste.

Esto lo han notado en empresas como Costa Palancia, que han visto multiplicarse el interés por alquilar este tipo de material para disfrutar de este auténtico espectáculo natural sobre el agua.

Listos para disfrutar.

Listos para disfrutar. / Levante-EMV

"Mucha gente se ha interesado por esta opción y lo ha reservado con antelación justo para hoy y para la franja horaria del eclipse", contaba a Levante-EMV Rubén, uno de los responsables de la empresa tras atender a un 90% de personas españolas con esta demanda mientras el resto eran francesas.

A los interesados más previsores les ha bastado con hacer el trámite con una semana de anticipo para asegurarse la tabla o el kayac con los que mirar al oeste.

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No obstante, para los amantes de la última hora, también ha habido opción hasta hace al menos 60 minutos.

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