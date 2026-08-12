La internacionalización fortalece la Mostra de Faura como referente en danza contemporánea

La 'Mostra de Dansa' promovida por el colectivo Hort Art ha abierto este verano el sentir de Faura al mundo. Artistas como Margô Assis, Eugênio Paccelli Horta, Renata Ferreira, Jeremy Nelson, Luis A. Lara Malvacías, Teresa Lorenzo, Valeria Polorena, Taller Placer, Manuel Rodríguez y Poliana Lima han incrementado la voz internacional de la séptima edición del festival, bajo el lema 'Cohabitar'.

Artistas de EEUU, Brasil y de diferentes partes de España protagonizaron una propuesta cultural única. Tanto es así que, el Camp de Morvedre se ha convertido en un escenario de participación y contextos de generación cultural en el que la población pasa de ser espectadora a protagonista. En propuestas como «Parquear» dirigida por las artistas brasileñas, los vecinos dialogaron con el arte y formaron parte de una bandada de pájaros que recorrió las calles del casco antiguo de Faura.

Espacios diversos de Faura se convirtieron en espacio escénico. «El municipio no cuenta con una sala o un gran teatro, sin embargo enfatizamos la idea de la fortaleza de la comunidad que habita el arte; las artes escéncias no se generan por el edificio sino la propia comunidad con ganas de producir arte», afirma Alexsandro Guerra desde la dirección del festival.

La propuesta entiende la danza como una herramienta de diálogo con el territorio, la comunidad y el patrimonio. «Plazas, calles y espacios singulares del municipio se convierten en escenarios abiertos donde el movimiento invita al público a reflexionar sobre nuevas formas de convivencia y de relación con el entorno; con un resultado final de interacción que genera nuevos contextos para el arte. La danza, mucho más allá del propio movimiento, una realidad performativa que articula nuevos lenguajes, reflexiones y propuestas», asegura Pere Bodí desde Hort-Art.

La Mostra de Dansa dejó en Faura momentos mágicos / Belinda Alfonso

La particular disposición de Margô Assis y Eugênio Paccelli deslumbraron a los participantes en sus composiciones O ponto, la linha o Corpo en La Protectora y Desenho en el Escorxador, antiguo matadero; así mismo junto a Renata Ferreira, Margô Assis presentó el proyecto Parquear Bando que hipnotizó tanto a los participantes como a la audiencia, intencionada e improvisada. Los artistas estadounidenses Jeremy Nelson y Luis A. Lara Malvacías, presentaron “M” un duo que forma parte de la serie “A to Z”.

La danza en su versión más tradicional, el folclore valencià, sumamente arraigado en el Camp de Morvedre y muy especialmente de la mano de la Escola de Danses de Faura, tuvo también su «Taller de ball de plaça y su sarau» en el Parc de la Rodana; una experiencia de participación dinamizada por la Rondalla Arnadí que logró aunar más de un centenar de participantes en una jornada de aprendizaje y diversión.

Recorrido performativo

La segunda semana abrió con un recorrido performativo. Un paseo dirigido desde la plaza del ayuntamiento hasta el barranco de la Canaleta, donde la comunidad se encontró con las muestras “Qualia” de la canaria Teresa Lorenzo y “El cos tartamudejant en la proximitat d’un signe futur” de los argentinos Valeria Polorena y Sebastián Morell.

También se abrió un nuevo espacio. El Carrer de la pilota, el trinquet de pelota valenciana, acogió la pieza “Una Cosa lleugera” del colectivo valenciano Taller Placer.

El fin de semana tuvo su colofón en l'Escorxador, con la pieza “Alien” del andaluz Manuel Rodriguez y “Extracción” de la bailarina brasileña Poliana Lima.

Así se puso fin a un festival que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Faura y para el que se espera también un respaldo económico del Institut Valencià de Cultura; un certamen que convierte las calles y espacios de Faura en focos de impulso creativo que favorecen la experimentación y el desarrollo cultural de una comarca que mira al mundo desde la danza.