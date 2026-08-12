Así es el problema que castiga el campo de Sagunt desde hace doce años

Sagunt lleva doce diez años consecutivos declarada como zona de sobrepoblación de conejos, con todos los problemas que ello ocasiona a los propietarios, como denuncian desde la asociación AVA-Ascosa Sagunt e informó Levante-EMV. "Cada dos años aproximadamente se suelen actualizar los municipios, entrando o saliendo de esta declaración en función de la población y los daños existentes producidos por los conejos, pero Sagunto se ha mantenido durante toda esta década". Así lo confirmaban a este diario desde la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.

Una excesiva densidad de estos mamíferos, familia de los lepóridos, que sitúa al Camp de Morvedre en la parte media del ranking de comarcas con mayor presencia de estos animales, con una estimación de 25 conejos por kilómetro cuadrado. Estos datos llaman la atención, ya que solo cuatro comarcas de la Comunitat Valenciana superan los 50 por km2, con el Baix Segura en la cima de las gráficas, con 100 ejemplares.

Gráfica de lla Dirección General de Medio Natural y de Animal Servicio de Caza y Pesca / LEVANTE-EMV

Abandono cultivos

Este escenario es fruto, según la Sociedad de Cazadores de Sagunt, del sistemático abandono de propiedades y cultivos, tanto en las zonas de campo como en el monte, que suponen para los animales nuevas alternativas de refugio, como explicaba el presidente de la entidad, José Manuel Tomás, quien ya ha solicitado a AVA-Ascosa una reunión para abordar este tema, en la que también se ha citado al Ayuntamiento de Sagunt, tal y como contó Levante-EMV.

"El conejo no ha visto modificada su área de distribución en la Comunitat, si bien la construcción de nuevas infraestructuras y el abandono de parcelas de cultivo que se alternan con cultivos en producción ha incrementado la calidad del hábitat para la especie". "Los niveles poblacionales están muy relacionados con la presencia de cultivos, sustratos favorables en los que construir madrigueras y zonas de refugio que limitan su control, como zarzales, cañaverales o zonas de seguridad asociadas a infraestructuras. De esta forma, la construcción de nuevas infraestructuras (AVE, carreteras, aeropuertos) ha producido un aumento de los canales de dispersión y de las zonas refugio o “de seguridad” en las que la caza está prohibida", explican desde la Federación.

Cazadores en plena actividad. / Federación de caza

Control con la caza

Dada la situación, la sociedad de cazadores de Sagunt lleva años realizando métodos de control de la especie autorizados. Entre ellos están las licencias para cazar que las tienen prácticamente todo el año "complementando así la gestión cinegética de la especie, permitiendo de este modo una rápida actuación frente a una comunicación de daños", explican desde la entidad.

Por ejemplo, hay un control ordinario, con una apertura de veda que va desde el 19 de julio (tercer domingo de mes) al 6 de enero y otro complementario, al que se acoge Sagunt, que va desde el 7 de enero al 14 de julio, según la Federación, periodos donde se permiten distintas modalidades de caza para hacer frente a la población de conejos. En este último, hasta marzo, se permite la captura con perros y desde el 15, sin ellos para proteger la cría de perdiz.