Sagunt se rinde ante el palmarés del pequeño Aleix Rivas

El joven deportista Aleix Rivas ha protagonizado un reconocimiento del Ayuntamiento de Sagunt por alcanzar el primer puesto en el Campeonato de España de Jiu-Jitsu brasileño en la categoría infantil A (>26 kg), una competición organizada por la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Deportivo (FIJJD) que puntúa para la clasificación nacional.

Pero el pequeño ha llegado con otras muchas más medallas pues, en esta misma temporada, ha obtenido otras cuatro medallas de oro en varios torneos de esta misma disciplina: la Copa del Mundo FIJJD, el AJP Tour Valencia, el AJP Tour Barcelona y la Valencia BJJ Cup. De hecho, a su corta edad, acumula un palmarés total de seis oros, dos platas y un bronce.

El reconocimiento ha tenido lugar en el salón de plenos. El alcalde, Darío Moreno, ha puesto en valor todas las medallas conseguidas hasta la fecha cuando tiene “mucha carrera por delante”. “Como eres tan joven, estamos convencidos de que vas a volver aquí a celebrar con nosotros los títulos que vengan a futuro”, ha añadido considerando que Aleix es un referente para muchos niños, para los que es “una inspiración”.

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Tanto Aleix Rivas como su entrenador, Wanderson Da Costa, han destacado el apoyo “esencial” de la familia para alcanzar estos hitos. Además, Da Costa ha resaltado que esos logros son fruto de “su esfuerzo y su dedicación”.