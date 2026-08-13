Arrancan las fiestas de un barrio del Port de Sagunt

El barrio de Los Ríos del Port de Sagunt se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas vecinales. Desde hoy al 20 de agosto, sus calles volverán a convertirse en escenario de una programación pensada para disfrutar en comunidad que combina propuestas para todas las edades. El programa de este año mantiene un carácter participativo y vecinal, con una combinación de actividades gastronómicas, juegos, concursos, música y actos especialmente dirigidos a los más pequeños.

El programa arrancará hoy jueves 13 de agosto, a partir de la medianoche, con el corte de calles y el montaje de la caseta, dando paso al viernes 14, con una jornada dedicada al adorno y pintura de las calles y a la inscripción en los diferentes concursos, paellas y juegos.

Foto de archivo de la cabalgata / LEVANTE-EMV

Programa

El sábado, 15 de agosto, llegará uno de los días grandes del programa. La jornada comenzará a las 9.30 horas con una matinal motera con almuerzo y continuará por la tarde con una merienda infantil y la inauguración oficial con autoridades. A las 19 horas habrá juegos de barrio y, tras la cena de socios, a las 22.30 horas se celebrará una cabalgata nocturna acompañada de charanga y concurso de disfraces. La noche continuará con el espectáculo de Royale Show y la música del DJ José Luis ‘El Nano’.

La programación continuará al día siguiente con un tradicional chocolate con churros a las 9.30 horas. A las 14.30 horas se celebrará el concurso de paellas, seguido a las 16 horas de la xopà. Por la tarde habrá merienda para los niños y juegos de barrio, mientras que la jornada finalizará con la cena de socios y, a las 23 horas, con un espectáculo de variedades en el que actuarán Lucía Molina, Carlos Barfi y el monologuista Enrique ‘El Grande’.

El lunes, 17 de agosto, estará especialmente dedicado a la convivencia y a las actividades lúdicas. Desde las 11 horas se desarrollarán diversos juegos de mesa y, por la tarde, habrá merienda infantil y y juegos de barrio antes y después de una cena de pizza para los socios.

Al día siguiente continuará la competición de los diferentes juegos de mesa, además de la merienda infantil y los tradicionales juegos de barrio. A las 20 horas se celebrará un concurso de tortilla y, a las 23 horas, la actuación del Dúo Enigma.

Jornada de convivencia en el barrio / LEVANTE-EMV

Los peques cierran

Las fiestas llegarán a su última jornada el miércoles, 19 de agosto, con un programa especialmente pensado para los más pequeños. Entre las 10 y las 14 horas tendrá lugar el Día del Niño, con hinchables acuáticos, mientras que a las 11 horas se disputarán las finales de las competiciones de juegos de mesa.

Por la tarde continuará la programación infantil con la merienda para los niños y, a las 19 horas, los juegos de barrio y el encendido de la hoguera para una cena de torrà que dará paso a los últimos juegos de barrio. Finalmente, el jueves, 20 de agosto, a las 23 horas, tendrá lugar una discomóvil con la que se pondrá el punto final a estas fiestas.