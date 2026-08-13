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Arrancan las fiestas de un barrio del Port de Sagunt

Las actividades, que incluirán una matinal motera y el DJ José Luis ‘El Nano’, regresan con fuerza

Foto de archivo de las fiestas del barrio

Foto de archivo de las fiestas del barrio / LEVANTE-EMV

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Jorge G Martín

El barrio de Los Ríos del Port de Sagunt se prepara para vivir una nueva edición de sus fiestas vecinales. Desde hoy al 20 de agosto, sus calles volverán a convertirse en escenario de una programación pensada para disfrutar en comunidad que combina propuestas para todas las edades. El programa de este año mantiene un carácter participativo y vecinal, con una combinación de actividades gastronómicas, juegos, concursos, música y actos especialmente dirigidos a los más pequeños.

El programa arrancará hoy jueves 13 de agosto, a partir de la medianoche, con el corte de calles y el montaje de la caseta, dando paso al viernes 14, con una jornada dedicada al adorno y pintura de las calles y a la inscripción en los diferentes concursos, paellas y juegos.

Foto de archivo de la cabalgata

Foto de archivo de la cabalgata / LEVANTE-EMV

Programa

El sábado, 15 de agosto, llegará uno de los días grandes del programa. La jornada comenzará a las 9.30 horas con una matinal motera con almuerzo y continuará por la tarde con una merienda infantil y la inauguración oficial con autoridades. A las 19 horas habrá juegos de barrio y, tras la cena de socios, a las 22.30 horas se celebrará una cabalgata nocturna acompañada de charanga y concurso de disfraces. La noche continuará con el espectáculo de Royale Show y la música del DJ José Luis ‘El Nano’.

La programación continuará al día siguiente con un tradicional chocolate con churros a las 9.30 horas. A las 14.30 horas se celebrará el concurso de paellas, seguido a las 16 horas de la xopà. Por la tarde habrá merienda para los niños y juegos de barrio, mientras que la jornada finalizará con la cena de socios y, a las 23 horas, con un espectáculo de variedades en el que actuarán Lucía Molina, Carlos Barfi y el monologuista Enrique ‘El Grande’.

El lunes, 17 de agosto, estará especialmente dedicado a la convivencia y a las actividades lúdicas. Desde las 11 horas se desarrollarán diversos juegos de mesa y, por la tarde, habrá merienda infantil y y juegos de barrio antes y después de una cena de pizza para los socios.

Al día siguiente continuará la competición de los diferentes juegos de mesa, además de la merienda infantil y los tradicionales juegos de barrio. A las 20 horas se celebrará un concurso de tortilla y, a las 23 horas, la actuación del Dúo Enigma.

Jornada de convivencia en el barrio

Jornada de convivencia en el barrio / LEVANTE-EMV

Los peques cierran

Las fiestas llegarán a su última jornada el miércoles, 19 de agosto, con un programa especialmente pensado para los más pequeños. Entre las 10 y las 14 horas tendrá lugar el Día del Niño, con hinchables acuáticos, mientras que a las 11 horas se disputarán las finales de las competiciones de juegos de mesa.

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Por la tarde continuará la programación infantil con la merienda para los niños y, a las 19 horas, los juegos de barrio y el encendido de la hoguera para una cena de torrà que dará paso a los últimos juegos de barrio. Finalmente, el jueves, 20 de agosto, a las 23 horas, tendrá lugar una discomóvil con la que se pondrá el punto final a estas fiestas.

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