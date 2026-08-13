Unión en Faura de identidad local y accesibilidad cognitiva

Todos los días son buenos para concienciarse sobre el autismo. El Ayuntamiento de Faura ha impulsado una iniciativa pionera en la Comunitat Valenciana: la recreación de un pictograma propio del municipio, diseñado para visibilizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La alcaldesa, Consol Duran, manifestó que "la iniciativa permite que las personas con TEA no solo entiendan el entorno, sino que también se sientan identificadas con los símbolos y las tradiciones de su propia localidad, uniendo, por primera vez, la identidad local y la accesibilidad cognitiva".

El diseño

Este símbolo convierte a Faura en uno de los pocos municipios de la Comunitat en crear un icono identitario propio adaptado a las pautas de accesibilidad cognitiva. El diseño, que ha seguido las pautas técnicas del ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa) y el asesoramiento de una psicóloga para garantizar su eficacia pedagógica, integra elementos del paisaje y la cultura local: la silueta de la montaña de La Rodana, la ermita de Santa Bárbara y una representación de la cultura festiva con un hombre y una mujer llevando las tenazas de la Baixà, mientras explotan los cohetes que simbolizan la relación entre Faura y la pólvora.

Pictograma Faura / Levante-EMV

Más iniciativas

La iniciativa no acaba aquí. El ayuntamiento trabaja para la instalación de pictogramas en todas las instalaciones municipales. El objetivo es que los edificios públicos sean identificables y predictibles para las personas con TEA, con diversidad intelectual o con deterioro cognitivo y eliminar las barreras.

Duran destacó que "con esta iniciativa Faura se sitúa a la vanguardia de la accesibilidad cognitiva en la provincia, siguiendo el camino de municipios como Paterna o València. Además, hace de Faura un entorno más amable, seguro y comprensible para todos".

El consistorio también buscará que la campaña se abra también a los comercios de Faura para que estén identificados con su pictograma correspondiente y cumplir con el objetivo de ser un pueblo donde nadie se queda atrás.