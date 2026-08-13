Sagunt previene obstrucciones bajo los puentes del río Palància

El estado de la vegetación que hay bajo los puentes situados en el cauce del río Palància está centrando unas actuaciones impulsadas por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Sagunt. Las tareas son continuidad de otras ya iniciadas el año pasado por el consistorio justo después de que este diario se hiciera eco de críticas vecinales que alertaban de los posibles riesgos que pudiera conllevar la acumulación de vegetación justo bajo los puentes en caso de lluvias torrenciales.

Los trabajos tienen como objetivo «recuperar la capacidad natural del cauce, eliminar la vegetación excesivamente densa y prevenir riesgos hidrológicos mediante una limpieza selectiva», como explican desde el consistorio.

Las labores están siendo ejecutadas por las brigadas de mantenimiento rural del plan de empleo estival financiado con 447.097 euros por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La intervención se plantea, exclusivamente, como una labor de conservación y mantenimiento del dominio público hidráulico, sin que suponga una alteración de la fisonomía natural del río ni la realización de obras estructurales.

Operarios en plenos trabajos. / Ayuntamiento de Sagunt

Ocho puentes mejorados

La limpieza y desbroce del cauce del río Palancia se está llevando a cabo en un total de ocho puentes de la ciudad y la superficie total estimada para el desbroce selectivo y mantenimiento de los ojos de los puentes es de 16.688 m2 aproximadamente.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno; y la concejala de Agricultura, Ana María Quesada, han comprobado de primera mano el progreso de los trabajos en el puente Cronista Santiago Bru i Vidal, en el de Cronista Emili Llueca y en el del barrio San José del Port de Sagunt.

Concretamente, las tareas que se llevan a cabo son el desbroce selectivo de vegetación oclusiva como zarzas y otras especies de crecimiento denso, así como la retirada de ejemplares arbóreos de especies invasoras u otros que se encuentran en mal estado.

Asimismo, también se están retirando residuos y elementos obstructivos. Todo el material resultante de estas labores está siendo retirado del cauce de manera inmediata, según apuntan, «para evitar que se conviertan en nuevos obstáculos o combustible en caso de incendio».