Sagunt ve viable transformar el colegio de las Dominicas en 'hotel boutique'

La transformación del antiguo colegio de las Dominicas de Sagunt en un "hotel boutique", a la que aspira la nueva propiedad del edificio, ha sido bien acogida inicialmente por el equipo de gobierno municipal.

Aunque esta operación impulsada por el grupo Lepicentre requiere un cambio de uso, como ya informó Levante-EMV, desde el consistorio no se ven problemas a priori para que el inmueble pase a acoger un establecimiento hotelero tras décadas destinado a tareas educativas.

Desde el gobierno local se ha asegurado a preguntas de este diario que "las valoraciones técnicas municipales son favorables al cambio de uso" de este céntrico edificio ubicado en el núcleo histórico, junto al ayuntamiento y a un paso de una Ciutat Vella que acoge varios monumentos nacionales: el Castillo, el Teatro Romano y la colección del Museo Histórico.

También se ve "positiva" la medida para ayudar a resolver el déficit en infraestructura hotelera en el casco antiguo de la ciudad.

Imagen del colegio por dentro. / Idealista

De hecho, en este núcleo urbano apenas hay plazas hoteleras para los turistas y estas se concentran en los alrededores de la estación, ninguna en el centro de la ciudad o en el casco histórico.

Desde el grupo Lepicentre, como informó este diario, ya se ha presentado un proyecto a ayuntamiento para transformar el antiguo colegio en un "hotel boutique" de 45 habitaciones. Esto permitiría dar un paso de gigante en el número de plazas ofrecidas junto a un Teatro Romano que siempre alberga en verano la principal oferta cultural de la Generalitat Valenciana, el festival 'Sagunt a Escena'. A eso se le suman otras citas como el certamen de Teatro Grecolatino que reúne en primavera a miles de estudiantes, así como otros actos y certámenes, como el de recreación histórica promovido por el ayuntamiento e incluido en la denominada 'Mostra Saguntum ad Mare Nostrum'.

Plazas limitadas

Actualmente, las plazas hoteleras en el casco antiguo se ofrecen junto a la estación de tren en un hotel de dos estrellas situado en la avenida País Valencià. Otra opción para los turistas es alojarse en un 'bed&breakfast" situado en las inmediaciones de esta zona, exactamente, en la calle La Rosa. El resto son estudios o inmuebles en alquiler por días, entre los que no falta la oferta por Ciutat Vella, .

Por tanto, los establecimientos más cercanos para disfrutar de su reconocido patrimonio histórico son "La Ruta Romana", situado en el límite con Puçol; el complejo La Pinada, que está en dirección a Gilet, o las alternativas tanto en la playa de Almardà con el Hotel Barú como en el Port de Sagunt, donde la oferta se diversifica e incluye desde una pensión y un 'hostel' a un hotel de tres estrellas y otro de cuatro, entre otras opciones.

En estos momentos, no hay nada parecido a ese soñado 'hotel boutique' de unas 45 habitaciones concebido como un alojamiento pequeño y elegante.