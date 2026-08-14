Un conocido streamer nacional conducirá las cucañas de Port de Sagunt

Cientos de personas se esperan este sábado 15 de agosto en las tradicionales cucañas de Port de Sagunt que volverán a estar exentas de animales vivos y, este año, como novedad, contarán con la conducción de un sponsor de nivel internacional. Se trata de una marca de bebida energética creada por una empresa austriaca, patrocinadora de los principales eventos deportivos de riesgo. Además de contribuir en los premios, la empresa aportará un popular speaker, Papi Gavi, un streamer muy conocido y creador de contenido español. Este y el todotodoterreno local Javi Teruel serán los encargados de poner el ritmo a una jornada que servirá de broche de oro a las fiestas patronales del Port de Sagunt.

La dársena pesquera albergará, como todas las ediciones, este evento que se iniciará a las 9 de la mañana con al travesía a nado, que organizan la Federación de peñas en colaboración del Ayuntamiento de Sagunt y la Federación Junta Fallera de Sagunt, además de varios clubes deportivos. Una prueba tanto masculina como femenina, que ocupará buena parte de la mañana hasta que sobre las 11.00 horas se de paso a otras actividades.

Fernando Bustamante

Pruebas

Una de ellas será la del palo engrasado que, suspedido sobre el mar, deben recorrer aquellos atrevidos, hasta coger la bandera que se coloca en su extremo. Los tres pirmeros en hacerlo serán los que se lleven la recompensa. A ella se sumarán otras más, gentileza del nuevo patrocinador. En total, la Federación de peñas del Port de Sagunt repartirá 3.000 euros en premios, todos en metálico, que se cobrarán "en el mismo recinto y en el momento", otra de las novedades de estas últimas ediciones.

Por segundo año, son las peñas las organizadoras de las cucañas, que tendrán su momento álgido con el reparto de hinchables y pelotas, que los participantes deberán recoger desde el agua con rapidez y destreza. Solo algunas irán premiadas, incoógnita que se desvelará tras un sorteo.

Reparto de pelotas / Fernando Bustamante

Asistentes

Entre los asistentes no faltarán las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Empar Ríos y María Pozuelo que, junto a la corporación municipal y la Federación de Peñas, serán las encargadas de entregar algunos de los premios.

La jornada se presenta larga hasta las 14 horas, momento en el que se disparará la mascletà en la Alameda. A esto le seguirá a las 17.00 horas una misa en hornor a la patrona, la Virgen de Begoña, y una procesión. Finalmente, a las 24 horas, será el turno del castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Turís que encenderá la Penya El Xuplo.