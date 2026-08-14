Expertos en atletismo se darán cita en Gilet con motivo de su multitudinaria Volta a Peu

Gilet reunirá este sábado, 15 de agosto a expertos del atletismo con motivo de su Volta a peu, en la que se espera una participación de más de 800 personas, según la últimas previsiones. Aunque el fin de semana de alta actividad física arrancará esta noche de viernes con el pedaleo nocturno, que cumple su IV edición y por ahora, "la más multitudinaria". Así lo avanzaba el concejal, Juanjo Melchor, quien explicaba a Levante-EMV la necesidad que ha habido este año de ampliar el espacio de la plaza de la Estrella para el desarrollo de la Master Class ciclo Indoor, a partir de las 21. "Este es un año de récord, ya que de 200 bicicletas hemos pasado a 400, dada la demanda que hemos tenido y el éxito de la convocatoria".

Tras la noche de spinning, el Centro Cultural de Gilet acogerá una jornada formativa dirigida a corredores, entrenadores y aficionados al deporte que podrán disfrutar de charlas de grandes profesionales con motivo de las Volta a Peu Gilet, una iniciativa que complementa la programación de esta 42 edición que y que pretende acercar el conocimiento de alto rendimiento al deporte popular.

Foto de archivo del pedaleo en Gilet / Ayuntamiento de Gilet

La actividad comenzará a las 12:00 horas y contará con la participación de tres ponentes de reconocido prestigio, que compartirán su experiencia profesional y deportiva en tres conferencias centradas en aspectos clave del rendimiento en la carrera.

Conferencias

La primera ponencia correrá a cargo del Dr. Xabier Leibar, médico especialista en Medicina del Deporte, profesor del Máster de Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español, experto en nutrición y olímpico con el equipo español de atletismo y remo. Su intervención, titulada "Carga de hidratos para maratón", ofrecerá una visión práctica sobre las estrategias nutricionales más eficaces para afrontar pruebas de larga distancia, desmontando algunos mitos y aportando recomendaciones basadas en la evidencia científica.

A continuación será el turno de Yolanda Reyes, Máster en Alto Rendimiento y varias veces internacional absoluta con la selección española en las pruebas de 400 metros y relevo 4x400, quien impartirá la conferencia "La fuerza en corredores populares". Durante su exposición explicará la importancia del entrenamiento de fuerza como herramienta fundamental para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y optimizar la economía de carrera en corredores de todos los niveles.

La jornada finalizará con la intervención de Manuel Ripollés Ruiz, Máster en Alto Rendimiento, responsable de Medio Fondo, Fondo y Cross de la Selección Valenciana y entrenador de la atleta olímpica Laura Méndez y de la internacional sub-23 de 800 metros Andrea Rodríguez. Su charla, bajo el título "Entrenamiento semana previa a un 10K", ofrecerá las claves para afrontar los últimos días antes de una competición, abordando aspectos como la planificación del entrenamiento, la recuperación, y la estrategia para llegar en las mejores condiciones al día de la prueba.

Cartel de la actividad / LEVANTE-EMV

Objetivo

Las Charlas Volta a Peu Gilet nacen con el objetivo de acercar el conocimiento de entrenadores, deportistas y especialistas de primer nivel a los corredores populares, convirtiéndose en un espacio de formación y encuentro donde compartir experiencias y resolver dudas de la mano de referentes nacionales.

La organización ha establecido que la inscripción será totalmente gratuita, aunque será necesaria reserva previa a través de WhatsApp en el teléfono 679 580 774, hasta completar el aforo del Centro Cultural.