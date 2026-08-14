El faro de Canet se funde en el eclipse

El faro de Canet d'en Berenguer quedó fundido durante el eclipse, una circunstancia que desde la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) atribuyen a pura casualidad, descartando posible conexiones con el fenómeno astronómico.

Lo cierto es que tras el "apagón del sol", el faro también se apagó, dejando a buena parte de Canet y el Port de Sagunt sin ese destello continuo y giratorio al que ya se han acostumbrado cientos de vecinos y vecinas de varias localidades colindantes, que conviven con esta luz al anochecer.

Faro de Canet sin luz / LEVANTE-EMV

Avería

El origen de que el faro haya dejado de funcionar de forma provisional ha sido "una avería". Así lo han manifestado desde la APV, aclarando que se trata de algo "corriente" y restando gravedad a lo ocurrido. Ante esta situación, esta torre guía para embarcaciones ha activado una "baliza de emergencia" que le permite seguir desempeñando su función, cada vez menos necesaria ante los GPS de los que disponen hoy en día todos los barcos, pero todavía recomendable como referencia para navegar.

De momento, los operarios siguen trabajando en el faro desde el mismo miércoles, donde hubo un amago de encendido que duró apenas unos segundos para volverse a quedar en penumbra. "Pudieron activar la corriente, pero al final, se tuvo que recurrir al encendido de emergencia", explicaban desde la APV.

Los trabajos están centrados ahora en restablecer y ajustar el servicio, que sigue generando problemas desde el miécoles por la noche. Una avería que desconocían desde el Ayuntamiento de Canet ya que el asunto "no es competencia municipal", explicaban fuentes municipales.

Vista de Canet con el faro / LEVANTE-EMV

Icono

El faro de Canet d'En Berenguer es uno de los bienes más relevantes e icónicos de este municipio costero del Camp de Morvedre. Es de los poco en España instalados "mar a afuera", del que se eleva 33 metros. Una ubicación que se eligió por considerarse que en ese mismo punto existió una torre vigía, cuya misión en el siglo XVI era alertar a las poblaciones de la existencia de barcos corsarios en la costa. Su puesta en marcha se remonta a 1904 aunque el proyecto echó a rodar en 1881 con una Real Orden.

Aunque sigue siendo un inmueble emblemático, algunos partidos políticos han querido que fuera a más con la conversión de la casa del farero en museo etnológico, opción que de momento, se ha descartado.