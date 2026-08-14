Las fiestas se multiplican en la Baronia
Cuatro poblaciones cercanas a Sagunt disfrutan a la vez de una programación que se prolonga hasta finales de mes
La Mancomunitat de la Baronia está sumida en fiestas. Una programación donde los actos religiosos se combinan con concursos de paellas, cabalgata de disfraces, noches de música y actividades culturales. Un ejemplo claro es Estivella arrancará ahora sus festejos este mismo viernes, 14 con el tradicional pregón, a las 23 horas, para dar paso a la festividad de la Mare de Déu d'Agost, el sábado 15, imagen que saldrá en procesión a partir de las 20 horas. Una jornada que se cerrará con la actuación de la orquesta Matrix band.
El domingo 16 es Sant Roc, momento en el que el santo volverá a su ermita en Beselga, de donde partió hace unas semanas. Y lo hará a través de una romería de mañana, a la que se apuntan decenas de feligreses. La programación continuará el lunes con la "Marxa Nocturna" al Saludaor, a partir de las 22.30 , que organiza la Associació de muntanya Albarta. Uno de los días fuertes será el martes, 18 de agosto, con la Nit de paelles, que reúne a cientos de vecinos y vecinas y que estará amenizada con la orquesta Mónaco.
Albalat
En Albalat dels Tarongers, aunque la Volta a peu dio el pistoletazo de salida a la programación, este fin de semana centrará las citas más importantes. Este viernes comienza con un plato fuerte, con el concurso de paellas a partir de las 19 horas y la actuación de la orquesta Platino. El sábado, será el día de la Senyora de l'Assumpció, donde la procesión marcará la jornada para acabar con Play backs y discomóvil.
El domingo 16, Sant Roc, será el día de las calderas de las que participarán cientos de vecinos, para después vivir la divertida Poalà de agua. Otra de las grandes citas de la jornada será el Correfoc, a las 23 horas a cargo dels Dimonis Socarrats de Campanar,una nochee completa que se cerrará con discomóvil.
El lunes se dedicará a la Divina Pastora, con actos religiosos, con bailes regionales y noche de monólogos.
Gilet
Gilet enciende este fin de semana la mecha de sus fiestas, que acabarán en septiembre. La Volta a Peu llegará a la población este sábado 15 de agosto, en su edición número 42. Esta carrera es una de las más concurridas de la comarca, para la que cuentan ya con 800 participantes inscritos y 400 infantiles. Pero antes, este viernes, organizan la Master Class ciclo Indoor, noche de pedaleo en la plaza, a partir de las 21 horas, evento que cumple ya ocho años y trae con sorpresas en esta edición.
Alfara
Alfara de la Baronia inicia este sábado15 sus festejos con la conocida Semana de la Juventud, con fiesta de la espuma, parque acuático por la mañana y partidas de Galotxa y Raspall de tarde que acabarán con una cena de sobaquillo organizada por la comisión de toros. El domingo será día grande con paellas y cabalgata por la tarde, a partir de las 20 horas. Un programa muy completo que finalizará el 9 de septiembre, con una semana taurina que empezará el 25 de agosto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación en Sagunt por el logo de una peña con una mujer agredida sexualmente por un toro
- Clamor contra el logo de una peña de Sagunt de un toro violando a una mujer
- Compran el histórico colegio de las Dominicas de Sagunt para crear un hotel boutique
- Polémica Sagunt: Una sola queja acaba con años de permisividad ante el denigrante logo de una peña
- Acaban con su coche dentro de una acequia de una playa de Sagunt
- Alertan de desmayos en una instalación deportiva de Sagunt ante la falta de aire acondicionado
- Caída múltiple en Estivella: decenas de ciclistas necesitan asistencia de la Guardia Civil durante una prueba
- El logo de la peña de Sagunt con una mujer violada por un toro acaba denunciado ante el Ministerio de Igualdad