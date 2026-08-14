La brecha salarial en las pensiones de Sagunt supera los 600 euros mensuales

La brecha entre hombres y mujeres continúa reflejándose en las pensiones de Sagunt. Los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), correspondientes al segundo trimestre de 2026, sitúan la pensión media de las mujeres en 1.180 euros mensuales, mientras que la de los hombres alcanza los 1.789 euros, una diferencia de 609 euros al mes.

Esta diferencia porcentual del 34%, en cualquier caso, es menor a la registrada hace dos años por las mismas fechas, cuando era del 47%.

En total, el municipio registra 16.347 pensiones, de las que 8.487 corresponden a mujeres y 7.860 a hombres. A pesar de que las primeras perciben un mayor número de prestaciones, la cuantía media que ingresan continúa siendo significativamente inferior a la de los hombres.

Las mujeres solo reciben mayor cuantía en viudedad

La desigualdad se explica, en gran medida, por el importe medio de las distintas modalidades de pensión. Según los datos del IVE, los hombres perciben prestaciones medias superiores en jubilación, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. La única modalidad en la que las mujeres reciben una cuantía media más elevada es la pensión de viudedad, una circunstancia ligada a la mayor esperanza de vida femenina.

Pensionistas paseando. / Daniel Tortajada

A nivel global de la comarca, la pensión media en el segundo trimestre de este año ha alcanzado los 1.421,74 €, una cifra similar a la de su capital. Esta cantidad ha crecido un 12,93% desde el primer trimestre de 2023, cuando se situó en los 1.259,03 €. Es decir, desde esa fecha, ha habido un incremento de 162,71 euros mensuales. De forma habitual, el mayor aumento se concentra en el primer trimestre del año. El resto de los trimestres registran aumentos muy moderados, generalmente inferiores al 0,35%, atribuibles a la incorporación de nuevas pensiones y a cambios en la composición de los pensionistas.

Canet supera a Sagunt en la pensión media

La comparación con otros municipios del Camp de Morvedre muestra diferencias en el importe medio de las prestaciones. Canet d'en Berenguer registra 1.617 pensiones y una cuantía media de 1.593,30 euros mensuales, superior a la de Sagunt, donde el importe medio alcanza los 1.473,22 euros entre las 16.347 personas contabilizadas y que, en su mayoría, la perciben por jubilación.

Por detrás se sitúan municipios como Gilet, con 708 pensiones y una media de 1.433,51 euros, y Faura, que contabiliza 966 prestaciones con un importe medio de 1.063,75 euros mensuales.

La mayoría de pensiones por jubilación pagadas por la Seguridad Social en Sagunt, que suman en total 9.932, superan los mil euros al mes pues en ese caso están 6.915 personas. A ellas se suman las 2.243 que perciben entre 600 y mil euros pues el resto queda por debajo de esta última cantidad.